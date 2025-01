Hui a les 04:00h de la matinada ha faltat na Josefa Eliseo, ACS, mare del meu cunyat. Tenia uns 90 i tants anys… i ha estat envoltada fins el darrer moment dels seus quatre fills.

Un text de comiat:

Tant de bo coincidim en altres vides, ja no tan tossuts, ja no tan joves, ja no tan cecs ni obstinats, ja sense raons ni passions, ja sense orgull ni pretensions. Tant de bo. I és que tenim el mal costum d’estimar a mitges, de no mostrar el que sentim als que estan més a prop, tenim el mal costum de trobar a faltar el que més estimem només quan ho perdem, i és llavors quan l’enyorem. Tenim el mal costum de perdre el temps, buscant tantes metes falses, tants falsos somnis. Tenim el mal costum de no apreciar el que de veritat importa, i només quan ho perdem, ens adonem del que de veritat importa. -Charles Bubowski-