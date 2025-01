FISIOTERÀPIA I LOGOPÈDIA

El diumenge 19 de gener s’estrena la pel·lícula ‘La Passió de Sant Fructuós’ al Centre Tarraconense-Casa de Cultura, situat al Seminari de Tarragona. El film, que té una durada de 45 minuts, és una iniciativa de l’Associació Cultural Sant Fructuós, l’entitat responsable de la representació teatral de la Passió de Sant Fructuós, que va començar a fer-se el 20 de gener de 1990. Els darrers anys, la tradicional escenificació de la Passió s’havia suspès a causa d’unes obres de restauració a l’amfiteatre de Tarragona. Coincidint amb el 35è aniversari de l’inici de les representacions teatrals, l’associació va posar en marxa aquest nou projecte per portar a la pantalla gran la Passió del bisbe Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eulogi, martiritzats l’any 259 dC a Tarragona.

El director i guionista d’aquesta nova pel·lícula és Andreu Muñoz, delegat per a la Cultura de l’Arquebisbat de Tarragona, el qual té molt clar que el principal objectiu de producció audiovisual no és altre que el de portar la Passió de Sant Fructuós arreu del món: “Amb el teatre teníem una gran dimensió vivencial, perquè els espectadors podien reviure la passió al mateix amfiteatre on van passar els fets fa més de 1.750 anys, però ara volem internacionalitzar el coneixement d’aquest patrimoni immaterial de Tarragona”, explica Muñoz.

Per aquest motiu, el film s’ha rodat en català, però també s’ha doblat en quatre idiomes més: el castellà, el francès, l’anglès i l’italià. Aquest doblatge, que ha tingut un cost de 12.000 euros, ha anat a càrrec del Patronat Municipal de Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, i permetrà, com reconeix Muñoz, portar la projecció arreu del món: “Un cop acabada la pel·lícula, la següent fase és portar-la a altres països. Un dels primers serà Itàlia, ja que tenim previst portar el film a Roma per projectar-la, generar una conferència, i ampliar el coneixement de Sant Fructuós de tots els assistents. A més, el film es distribuirà de forma gratuïta a través de les xarxes socials, i es presentarà a diversos festivals internacionals de cinema històric, sempre amb l’únic objectiu d’aconseguir la transferència social, sense cap mena de finalitat comercial”, reconeix.

Una pel·lícula amb gran riquesa patrimonial

A l’hora de preparar la gravació de ‘La Passió de Sant Fructuós’, un dels principals reptes d’Andreu Muñoz i el seu equip, va ser el d’adaptar el guió teatral al format audiovisual. Com recorda Muñoz, la Passió que s’ha representat durant tots aquests anys “es basa en ‘La Passio Fructuosi’, un document anònim redactat entre els segles III i IV que tenia l’objectiu de ser proclamat en les celebracions litúrgiques”. Es tracta, per tant, d’una lectura que mai havia estat pensada per fer-ne una obra teatral, ni audiovisual.

“Necessitàvem fer un guió que s’adaptés al nostre format amb la rigorositat més gran amb els fets que es van produir fa 1.750 anys”, explica el director i guionista del film. Tot i les dificultats, van trobar un gran aliat en els espais patrimonials de la Tarragona cristiana, que han aportat un gran realisme a la pel·lícula i l’han dotat d’una gran riquesa patrimonial. Com reconeix Muñoz, els assistents que vagin al Centre Tarraconense el pròxim 19 de gener es trobaran amb un film que mostra escenaris emblemàtics de la ciutat, com són el subsol del Museu Bíblic amb la cisterna romana, des d’on el narrador del film explica la història dels màrtirs; la capella de santa Tecla de la catedral de Tarragona, reconvertida en el Palau del governador; o el mateix amfiteatre, que és on van esdevenir els fets. A més de les localitzacions, Muñoz també recorda que s’ha estat molt rigorós a l’hora de trobar elements d’attrezzo “propis del segle III”, que fan que l’espectador es pugui endinsar en la Tàrraco antiga amb un gran realisme.

D’altra banda, la riquesa dels escenaris de la pel·lícula també permetran que ‘La Passió de Sant Fructuós’ serveixi per “donar suport a la projecció patrimonial de Tàrraco, i que doni a conèixer la ruta dels primers cristians de la ciutat”, afirma Muñoz.

Una producció amateur amb sentiment i profunditat

Una de les característiques d’aquest film que li aporten un gran sentiment de profunditat és l’elecció dels actors. Es tracta d’una producció amateur, ja que a part dels equips tècnics de so, àudio i imatge, tota la composició dels actors i actrius formen part del grup de l’Associació cultural de Sant Fructuós. Això ha suposat un gran avantatge a l’hora de fer la gravació, ja que com diu Muñoz, “són persones que fa 35 anys que representen aquesta realitat. Per tant, el nivell d’interpretació és excel·lentment bo, perquè ho fan des del sentiment i amb profunditat. Els espectadors es quedaran sorpresos pel grau de realisme de les interpretacions, tot i ser una producció amateur”.

“Sense el relat de Sant Fructuós no tindríem Santes Creus, ni Poblet, ni la catedral”

Finalment, Andreu Muñoz remarca la importància de recordar aquests fets que van passar fa 1.750 anys, ja que van marcar profundament tot el patrimoni del nostre país: “Avui en dia no existirien els monestirs de Santes Creus, ni Poblet, ni la catedral, si no hi hagués l’origen d’un relat. Aquesta narració és la de Sant Fructuós, Auguri i Eulogi, perquè són els primers màrtirs documentats a tota la península Ibèrica. Són un patrimoni immaterial amb una importància cabdal pel nostre territori, per tot Catalunya i per tot l’Estat Espanyol”. I afegeix que “és interessant entendre com un relat genera un patrimoni. Si els americans haguessin tingut aquesta història a les seves mans, ja ho hauríem vist a Hollywood i a tot arreu”.

Les entrades per assistir a l’estrena del 19 de gener es poden adquirir a la pàgina web, en les dues sessions que es faran, la primera a les 17.00 i la segona a les 19.00 h. La pròxima projecció està prevista que es faci durant el Festival Internacional de Tàrraco Viva, el mes de maig.