FISIOTERÀPIA I LOGOPÈDIA

Tots ho hem pogut veure als mitjans de comunicació: la mà de Trump, sobre dues Bíblies, jurant el seu càrrec com a nou president dels EEUU. Amb tot, l’actitud de Trump és del tot contrària al que podem veure a la Sagrada Escriptura, sobretot amb referència als immigrants. Només cal tindre en compte el capítol 25 de l’Evangeli de Sant Mateu, quan Jesús diu: “Vaig ser foraster i em vau acollir”.

Pense que a Trump li aniria bé de llegir els textos de fra Bartolomé de Las Casas, on podem descobrir la seua lluita en defensa de la condició humana dels indis. Aquest dominic sevillà del segle XVI, va percebre el caràcter objectiu de les injustícies, i per això, hui denunciaria la política migratòria de Trump, una política que consisteix a declarar “una emergència nacional a la nostra frontera sud, que aturarà immediatament tota entrada il·legal”, de tal manera que així, com diu Trump, “començarem el procés de retornar milions i milions d’estrangers criminals”.

Las Casas, davant l’abús dels conqueridors, demanava un canvi de persones, però sobretot exigia un canvi de l’ordre social, un canvi del sistema, per tal de crear millors condicions de vida per als indígenes. I és que aquest teòleg espanyol (a diferència de Trump), tenia una aguda consciència social, fins al punt de dir que “negar al pobre el pa (com a símbol de vida), i allò que és pitjor encara, treure-li’l, és convertir-se en homicida”.

Cal tindre en compte que el punt central de l’espiritualitat de Las Casas, era reconèixer Jesús de Natzaret en els maltractats i flagel·lats de les Índies. Per això els crims denunciats per la Bíblia (sobre la qual posà la seua mà el president Trump), colpejaren la consciència de fra Bartolomé de Las Casas i d’aquesta manera va eixir en defensa dels drets dels indígenes. Cal recordar que el llibre de l’Eclesiàstic (34:18-22), denuncia les injustícies: “El pa dels indigents és vida del pobre, el qui li’l nega és homicida; mata el seu proïsme qui li trau l’aliment, qui no paga el salari just, vessa la sang”. I és que Déu, ni ahir ni tampoc hui, no accepta el tracte injust ni la mort de l’indefens i a més, rebutja les ofrenes tacades de sang, per molt que es posen les mans sobre la Bíblia.

Las Casas manifestà (a diferència de Trump), la seua simpatia pels indígenes, maltractats pels conqueridors europeus i denuncià, amb valentia, la mort injusta dels indis i el pecat dels qui els oprimien. Cal tenir en compte que segons el document, “L’Església enfront del racisme”, de la Comissió Pontifícia Justícia i Pau (1988), que afirmava que “el primer gran corrent de colonització europea, va anar acompanyada, de fet, per la destrucció massiva de les civilitzacions precolombines i per la subjecció brutal dels seus habitants” (Gustavo Gutiérrez, “En busca de los pobres de Jesucristo”, pàg 19).

Aquest és el context de la crida de fra Bartolomé de Las Casas per denunciar les situacions injustes. Unes situacions que es repeteixen hui, quan Trump oprimeix els immigrants.

També el papa Francesc, en el missatge enviat al president dels EEUU, li ha demanat a Trump que “es comprometa en la construcció d’una societat més justa, en la qual no hi haja espai per a l’odi, la discriminació i l’exclusió”. Per això el papa li ha recordat a Trump que “les deportacions són una tragèdia”.

Per la seua part, la bisbessa episcopaliana de la catedral de Washington, Mariann Edgar Budde, amb la seua veu profètica, ha provocat la indignació de Trump. Amb les seues paraules profètiques, valentes i audaces, i davant el president dels EUA, aquesta bisbessa li ha demanat que tinga “misericòrdia amb les persones de la comunitat LGBTQ i amb els migrants. És a dir: que mire els desvalguts (“miser”), des del cor (“cordis”).

És del tot indecent l’arrogància i la prepotència de Trump, que menysprea i persegueix els migrants, mentre s’envolta dels oligarques tecnològics (Musk, Zuckerberg, Bezos, Altman, Cook) i de la tropa populista representada per Milei, Meloni, Bukele, Farage, Zemmour o Abascal. I és també del tot immoral, que Trump recolze la “caça” d’immigrants que es refugien en esglésies, escoles i hospitals.

El doctor Xavier Montalban, metge neuròleg i investigador de l’esclerosi múltiple (no sé si pensant en Trump), ha denunciat la manca de “moral social” de la nostra societat. Com ha dit el doctor Montalban, (i Trump n’és un exemple d’això), “a les persones que desautoritzen les vacunes o propaguen falsedats terapèutiques, salvatjades mortals (com fa el president dels EEUU), jo els acusaria d’actes criminals contra la salut pública”. I és que l’eixida dels EUA de l’Organització Mundial de la Salut, és un atac frontal contra la ciència. ¿Però què podem esperar d’un personatge (ignorant i supersticiós), que davant la Covid aconsellava les injeccions de lleixiu i no utilitzar les mascaretes?

Cal recordar també, pel que fa al llenguatge agressiu, expansionista i violent del nou president dels EUA, que fra Bartolomé de Las Casas no acceptava, de cap de les maneres, les guerres de conquesta, que tant agraden a Trump.

A més de les obres de fra Bartolomé de Las Casas, a Trump també li convindria llegir el llibre del teòleg Gustavo Gutiérrez, “En busca de los pobres de Jesucristo”.

Com ha dit l’advocat Francesc Tusquets, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, “els pilars de la cultura europea són el dret romà, la filosofia grega i la religió cristiana” i per això mateix, “el trumpisme i la cultura europea són dos models antagònics” (La Vanguardia, 24 de gener de 2025).

I és que la Bíblia, sobre la qual Trump posà la seva mà, denúncia de forma clara i valenta la immoral política migratòria del president dels EUA, quan el Deuteronomi diu: “No oprimiràs l’estranger que viu a les teues ciutats” (24:14). Per això, a Trump li convindria menys Bíblies a la mà i més respecte als drets humans.