FERRAN TORRES (VIQUIPÈDIA)

Ferran Torres García (Foios, Horta Nord, 29 de febrer de 2000) és un futbolista professional valencià que juga en la demarcació d’extrem al Futbol Club Barcelona i la selecció espanyola.

Torres va començar la seva carrera al València CF, on va fer el seu debut sènior el 2017. El 2020 es va traslladar al Manchester City FC i va guanyar la Premier League i l’EFL Cup la temporada 2020-21. Va marxar a Barcelona el gener del 2022. Ha representat Espanya a nivell internacional a diferents nivells juvenils, i va debutar amb la selecció absoluta el 2020.

Carrera esportiva

Després de formar-se des dels sis anys en l’escola del València, finalment el 15 d’octubre de 2016, quan encara formava part de l’equip juvenil, va fer el seu debut amb el València Mestalla en un partit de Segona Divisió B contra el RCD Mallorca B.[1] La temporada 2017-18 es va consolidar en l’alineació titular, arribant a marcar el seu primer gol el 26 d’agost de 2017 contra el CF Peralada-Girona B.[2] El 5 d’octubre va renovar el seu contracte, estenent la seua clàusula a 25 milions d’euros, sent a més promogut al primer equip valencianista.[3] Torres va fer el seu debut amb el primer equip el 30 de novembre de 2017, substituint a Nacho Gil en un encontre contra el Reial Saragossa en la Copa del Rei.[4] El seu debut en primera divisió es va produir el 16 de desembre, jugant els últims nou minuts contra la SD Eibar.[5]

En la temporada 2019-20 es va consolidar en el primer equip valencianista en disputar 44 partits, marcar sis gols i fer huit assistències, a més de batre diversos rècords de precocitat.[6][7] Després de no arribar a un acord per a la seua renovació,[8] va marxar traspassat per 25 milions d’euros al Manchester City que dirigia Pep Guardiola.[9]

FC Barcelona

El desembre del 2021 s’anuncia que el FC Barcelona el fitxaria al mercat d’hivern per 55 milions d’euros i 10 en variables.[10] El 28 de desembre, el City va confirmar que Torres deixava el club per anar al FC Barcelona, amb un contracte de cinc anys fins al juny de 2027.[11] El 20 de gener de 2022, Torres va marcar el primer gol pel Barça en una derrota per 3–2 contra l’Athletic Club a la Copa del Rei.[12]

Vida personal

Ferran Torres va mantenir una relació sentimental amb Sira Martínez, filla de l’ex entrenador de la Selecció Espanyola de Futbol i ex entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez.[13][14]

Palmarès

Campionats estatals