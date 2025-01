Hui encetem un any nou, el 2025. Aquest any serà el del retorn a la normalitat després d ‘aquest mig any de rehabilitació i logopèdia.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/01/01/inesperada-tempestad-politica-dio-vuelta-113033404.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sus_matinal&utm_content=web&idC=5002&pnespid=AbE7rFBW_XxJxQrFuo7NSx4a.0JmyOh28gNKDLBYLIDKzIPtMA.8j8P9cZ57K3JlppDYsdS7