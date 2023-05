Ètica, necessària per a un món millor

És evident que la realitat que vivim dia a dia ens ofereix casos, situacions, referències… que demostren que no és bon temps per a l’ètica. Els esdeveniments que estem vivint en els últims anys i que ocupen el major temps dels mitjans de comunicació en què la corrupció, l’estafa i l’engany s’han posat a l’ordre del dia, no sent referències ja de maldats de xicotets tramposos, pícars o de bandes de carrer sinó, especialment, de persones amb alta responsabilitat pública, en partits polítics, responsables socials, esportius, jugadors de futbol, influencers, alcaldes, amics de persones influents, cunyadíssims… ens ofereixen una perillosa imatge en què sembla que aqueixos comportaments s’estan convertint en la moneda de curs legal en la relació social, perquè és quelcom que es contagia. Si “ells” es comporten així, per què jo no puc actuar d’igual forma?

Potser per allò que el mal ven més que el bé, en l’actualitat fa la sensació que el frau, l’engany, és una actitud compartida i majoritàriament assumida per gran nombre de ciutadans i aquell que té un càrrec d’autoritat i de poder pot sentir-se en la temptació d’aprofitar l’ocasió per a traure algun tipus de benefici personal.

Pero no és tota la realitat, ni tan sols la major part d’aquesta. A pesar dels casos de frau que diàriament es denuncien, a pesar de ser comportament popular tendent a reproduir en xicoteta escala aqueixa tendècia defraudadora de forma interessada, l’ètica social la van construint en el dia a dia la infinita majoria silenciosa de ciutadans que s’alcen al matí per a construir una societat més habitable, més humana. L’ètica és la que duu milers de persones de diverses localitats i d’altres països estrangers a no suportar el desastre ecològic del Prestige i acudir en massa a netejar les costes gallegues de xapapote. Es construeix en el comportament solidari de la gent acudint a atendre el sofriment i necessitats dels afectats pel volcà de la Palma. Es mostra en el rescat i l’acollida dels ciutadans dels milers de persones ucraïneses que es veuen en la urgència d’abandonar el seu país per la guerra.

Però no sols en aquest tipus d’actituds compassives, puntuals i amb matisos heroics. L’ètica també es construeix en l’esforç sobrehumà realitzat pels sanitaris per atendre el sofriment de les persones afectades pel COVID-19 en els moments més àlgids de la passada pandèmia. Es manifesta l’ètica en la lluita de les persones que remogudes en les seues entranyes davant la situació dels immigrants africans intentant buscar una vida més digna fora del seu país, es llençaren al mar en la seua ajuda, Open Arms, Andramari, Ocean Viking, Humanity One, entre altres, rescatant persones que afonen les seues esperances de vida a la Mediterrània. Salven l’ètica els que acullen la defensa dels empobrits d’aquest món fent seua la seua causa, per defensar un model de societat més humana, els que dia a dia, en silenci, anònimament, tenen cura generosament dels que no poden viure per ells mateixos.

Cal netejar la nostra mirada i aguditzar l’oïda, per a comprovar que, encara que existeix la cisanya, també creix el gra, que no podem davant sensacions que tot és igual, que açò no hi ha qui ho canvie i que per tant sols ens queda el “campe qui puga”. Aqueixa seria la victòria” dels poderosos, els que es nodreixen d’aqueixa sensació de descomposició de la societat diluint la seua responsabilitat en l’individu.

És cert que el mal està ahí, sorgeix i es reprodueix. Però on abundà el mal sobreabundà el bé, encara que sempre més discret i menys exposat. Però en aqueix contrast, en veure la diferència i que les entranyes se’ns commoguen en comprovar-ho, està l’esperança. El resultat d’una societat mentidera, tramposa i corrupta mai pot ser bo. Una societat organitzada en torn a la mentida, la trampa i l’engany, mai no pot dur-nos a bon fi, serà una societat injusta, en què, com sempre, els pobres seguiran tenint les de perdre.