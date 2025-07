“És una forma de neteja ètnica” Per Josep-Miquel Bausset

Així ha definit el bisbe Fernando García Cadiñanos, de Mondonyedo-Ferrol, la proposta de VOX de “remigració” per a milions d’immigrants arribats a Espanya des dels anys noranta. El bisbe Fernando García ha dit que parlar de “remigració”, és parlar “de milions de persones, incloent-hi els qui tenen arrels i han contribuït a la nostra societat durant dècades; això no és “remigració”, és una proposta de deportació massiva i en la pràctica, una forma de neteja ètnica”. Per això el bisbe García Cadiñanos ha dit que aquesta mesura de VOX “és incompatible amb els drets humans fonamentals, amb la dignitat inherent de cada persona i amb els valors cristians”.

Per al bisbe Fernando, com per a molts de nosaltres, les imatges de les “caceres” a immigrants a Torre Pacheco, “són una ferida oberta al cor de la nostra societat, un testimoni de la deshumanització a la qual podem arribar si no conreem l’empatia i el respecte per la dignitat de cada persona”.

El bisbe de Mondonyedo-Ferrol, amb valentia profètica, ha afirmat que “s’està generant un discurs populista que és fals i erràtic, convertint els immigrants en amenaça”. I per això ha dit que “la idea d’un procés de “remigració”, en els termes que s’estan plantejant, és profundament preocupant i moralment inacceptable”, en al·lusió a la proposta de VOX de deportar huit milions de migrants. Això repeteix el bisbe García Cadiñanos, “no és “remigració”, és una proposta de deportació massiva i en la pràctica, una forma de neteja ètnica”.

Cal que recordem que l’expressió “remigració”, va ser exposada en una reunió de neonazis a Alemanya, unes setmanes abans de les eleccions, cosa que va provocar una contundent resposta de l’episcopat alemany.

Per trobar una solució a l’ambient de criminalització dels immigrants, el bisbe García Cadiñanos demana un pacte d’estat sobre la qüestió migratòria. I és que “qualsevol episodi, pot tornar a encendre l’odi i la deshumanització”.

Hem arribat a aquesta situació d’agressions als migrants, segons el bisbe de Mondonyedo-Ferrol, “per la desinformació i la propagació de mentides que creen por i ressentiment envers l’altre”. Per això el bisbe García Cadiñanos denuncia “la instrumentalització política de la immigració, generant un discurs populista”. El bisbe demana “polítiques d’integració, efectives i suficients, que ajuden els immigrants a participar plenament de la societat”. El bisbe de Mondonyedo-Ferrol també ha confirmat “la banalització de l’odi i de la por”, que “beneficia els discursos populistes i a aquells que busquen polaritzar la societat”.

El bisbe García Cadiñanos, un bisbe creient i creïble, valent i agosarat (com necessitem més bisbes com ell!), ens recorda que “els immigrants han aportat a la nostra societat, riquesa econòmica, social, eclesial, cultural”. I per això “l’Església sempre defensarà el dret de les persones a buscar una vida millor i la necessitat d’una acollida i una integració justa i humana”. Aquest bisbe gallec, amb valentia, afirma que “no podem acceptar discursos excloents, ni normalitzar ideologies o terminologies que atempten contra la dignitat humana”.

Quant a la por de ser acusats de “fer política”, el bisbe García Cadiñanos diu que “l’Església, sempre ha de ser conscient del seu paper. La defensa de la dignitat humana, la denúncia de la injustícia i la promoció del bé comú, no és “posar-se en política”, és una part intrínseca de la nostra missió pastoral”. I és que “quan s’atempta contra aquests principis, no podem callar”.

El bisbe Fernando, que ens recorda que “hi ha moltes comunitats d’acollida, de diàleg i de trobament”, afirma que “els menors immigrants tenen dret a la protecció, a l’educació i a una vida digna i és una obligació moral i legal de totes les administracions, garantir-ho”.

És una vergonya, com diu el bisbe de Mondonyedo-Ferrol, “apel·lar a les arrels cristianes per a justificar la puresa de raça”. Per això, “l’exclusió, l’odi o la violència contra qualsevol persona i menys encara, una “cacera humana”, és una perversió i una contradicció amb els valors evangèlics”. D’ací que “els qui utilitzen la religió per atiar la islamofòbia, estan desvirtuant el missatge de Crist”. I és que “les nostres arrels cristianes ens criden a la fraternitat universal, a l’encontre i al diàleg”.

També l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas ha dit que la deportació de huit milions d’immigrants, com proposa VOX, és “una barbaritat”. I per això ha alertat sobre “els missatges desestabilitzadors de l’extrema dreta”, que van provocar fets racistes i xenòfobs com l’incendi de la mesquita de Piera i els atacs a Torre Pacheco.

També el bisbe de Sant Feliu, el basc Xabier Gómez, amb valentia profètica, ha criticat alguns partits polítics, com el PP, que posen dificultats en el repartiment de menors migrants que arriben a Canàries. Només fa uns dies, el govern valencià no va assistir a la reunió (que es va haver de suspendre), de la Sectorial sobre Reubicació de menors immigrants. El mateix president Mazón rebutjava, fa uns mesos, el repartiment de menors. Encara més, la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero deia, en referència al repartiment de menors que correspondrien al País Valencià, que “no caben en el sistema”.

Com deia el bisbe Xabier, “l’Església no callarà” davant aquesta injustícia, amb l’agreujant que, de mitjana, “cada dia moren quatre migrants a la Mediterrània”.

També el nou bisbe de Lleida, Daniel Palau, a la pregunta sobre si l’Església hauria de posicionar-se davant els grans debats socials i polítics del país, com l’emigració, afirmava: “Sí. Des de l’Evangeli i Jesús defensem la dignitat de tota persona i hem de manifestar el nostre criteri per defensar qualsevol persona”.

Necessitem aquests (i molts altres bisbes valents) que, sense por, siguin capaços de denunciar les polítiques migratòries de les dretes que es neguen a acollir menors no acompanyats o que fins i tot proposen deportacions massives d’immigrants. I, per a vergonya d’ells, aquests polítics són els qui ocupen els primers bancs a les misses o participen a les processons.