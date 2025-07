Es sencilla mi ropa [Poema – Text complet] Marina Tsvetaeva

Es sencilla mi ropa,

pobre mi hogar.

¡Soy una isleña

de islas remotas!

¡Nadie me hace falta!

si entras -pierdo el sueño.

Por calentarle la cena a un Extraño

quemaría mi casa.

Si me miras -ya nos conocemos,

si entras -¡quédate a vivir!

Es sencillo nuestro fuero,

está escrito en la sangre.

En la palma de la mano tendremos

la luna, si nos place.

Si te vas -es como si no existieras,

y como si tampoco yo existiera.

Miro la marca del cuchillo:

¿sanará antes

de que venga otro extraño

a pedirme agua?

Marina Tsvetaeva

Rusia: 1892-1941