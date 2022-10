Enrique Benavent, nou arquebisbe de València

Una vegada s’ha fet públic el nomenament, ja podem saludar-lo i donar-li l’enhorabona per l’esmentat nomenament fet pel Papa Francesc. I des d’ací us anime a pregar per tal que el seu nomenament siga ben profitós per a tot l’arquebisbat.

Us deixe la Salutació que ens ha adreçat als fidels de l’Arquebisbat de València:

SALUTACIÓ A L’ARXIDIÒCESI DE VALÈNCIA

Benvolguts germans:

Vull, en primer lloc, manifestar la meua més sincera gratitud al Sant

Pare pel gest de confiança cap a la meua persona que suposa haver-me

nomenat arquebisbe de València. Al llarg de la meua vida sacerdotal i

episcopal sempre he actuat mogut per la convicció que servim autènticament

a l’Església si acceptem amb disponibilitat i esperit d’obediència la missió a

la qual som enviats sense haver-la buscat. Mogut per esta convicció he

acceptat amb goig este encàrrec, conscient de les meues limitacions per les

quals ja ara vos demane perdó.

Ser arquebisbe de l’Arxidiòcesi en la qual vaig nàixer a la fe, en el

seminari de la qual em vaig formar, a la que abans de ser bisbe de Tortosa

vaig servir amb alegria durant 22 anys com a sacerdot i 8 i mig com a bisbe

auxiliar, i a la que estime de cor, és una responsabilitat que mai haguera

imaginat. Mai podré retornar-li tot el que he rebut d’ella. Quan major és

l’encàrrec, més xicotet i necessitat de l’oració de l’Església em sent. Per això,

vos demane que pregueu per mi, perquè en la meua vida i en el meu ministeri

siga fidel a la missió que se m’ha confiat. Que des d’este moment tinguem

tots el desig de fer de l’església una autèntica família. Ens uneixen la fe i

l’amor a Crist i a l’Església que tots compartim. Si estos són autèntics, les

diferències legítimes que puga haver-hi entre nosaltres no es convertiran en

divisions, el nostre testimoniatge serà creïble i il·luminador per al món y

anunciarem a tots l’Evangeli amb alegria.

Desitge saludar-vos a tots: al Sr. Cardenal Antonio Cañizares que, amb

una dedicació admirable, ha servit i s’ha entregat per la nostra arxidiòcesi

durant estos últims huit anys. La senzillesa de la seua persona i de la seua

vida, i la seua donació total ens han edificat a tots. Una salutació fraternal als

Srs. bisbes auxiliars: amb vosaltres compartisc la mateixa preocupació per

l’Església i el desig de treballar per la nostra arxidiòcesi; als sacerdots, als

religiosos, religioses i persones consagrades al Senyor, als diaques i

seminaristes, a les famílies, als ancians, als joves i als xiquets. No oblidem

que tots estem cridats a participar en la construcció del Temple de Déu amb

el testimoniatge de la nostra vida santa. D’una manera especial vull recordar

a tots aquells que estan passant moments difícils per malaltia, falta de treball,

soledat; també als que havent nascut en altres països heu vingut a les nostres

terres buscant una vida més digna o, simplement per a salvar la vostra i la de

les vostres famílies. Una salutació respectuosa a les autoritats. En la seua

missió pròpia l’Església vol ser servidora de tots. Des del moment que em

van notificar el nomenament, no cesse de recordar-vos en la presència del

Senyor esperant tindre l’ocasió d’estar entre vosaltres. En molts casos ho

viurem com un retrobament; en altres ens haurem de conéixer.

En la segona carta als Corintis, sant Pau recorda a aquells cristians que

ha viscut el seu ministeri apostòlic entre ells “amb amor no fingit i amb la

veritat” (2Cor 6, 6-7). Són estes paraules les que inspiren el meu lema

episcopal i la vivència del meu ministeri, primer com a bisbe auxiliar de

València i durant estos últims nou anys i uns mesos en la per a mi tan

estimada diòcesi de Tortosa. Amb este esperit torne a València. Demaneu al

Senyor per mi, perquè sàpia cuidar esta porció del poble de Déu que se m’ha

confiat amb “amor no fingit”: no per obligació, sinó de bona gana, és a dir,

amb alegria cristiana; no amb afany de lucre, sinó generosament, es a dir,

buscant sempre els interessos de Crist i no els meus; no despòticament, com

si fora jo l’amo del ramat, sinó amb el desig que el meu ministeri faça present

a Crist, únic pastor i model del ramat (Cf 1Pe 5, 2-3). Vull oferir-vos la

Paraula d’Aquell que és la Veritat: la paraula de l’Evangeli que ens dona la

Vida, que neteja el nostre cor, que ens permet romandre en Déu i que

possibilita que Ell romanga en nosaltres. M’agradaria que en les meues

paraules ressone sempre la paraula de l’Evangeli i de la fe de l’Església. Això

és el que vull oferir-vos.

La nostra Arxidiòcesi de València és rica en història, en cultura i en

tradicions que han nascut de la fe i encara hui ajuden a que esta es mantinga

viva entre nosaltres. Però sobretot és rica perquè Déu ens ha regalat el do de

la santedat: des dels inicis de la presència del cristianisme en les nostres

terres, marcats pel martiri del diaca Vicent, fins a l’actualitat, Déu ens ha

concedit abundants sants que han nascut en les nostres terres o han viscut

entre nosaltres. La santedat, que és el que embelleix la Casa de Déu, ha estat

present al llarg de la nostra història: predicadors de l’Evangeli com sant

Vicent Ferrer; missioners que van deixar les nostres terres per a anunciar

l’Evangeli en països llunyans on van patir el martiri; pastors sants que han

regit la nostra Església, com sant Tomàs de Villanueva, la festa del qual

celebrem hui, i sant Joan de Ribera; fundadores de congregacions que han

fet un gran bé a moltes persones necessitades; religiosos i religioses que han

viscut amb radicalitat i senzillesa la pobresa evangèlica; sacerdots,

religiosos, religioses i fidels laics que van donar testimoniatge del seu amor

al Senyor acceptant el sofriment per la veritat i preferint perdre la vida abans

que perdre la fe. Esta és la gran riquesa de la nostra Església. Des d’este

moment demane que ells intercedisquen per mi, perquè mai oblide que el

meu camí de santedat m’exigeix viure el ministeri des de la caritat pastoral.

Des d’este moment em pose baix la protecció de la Mare de Déu, que

és invocada en les nostres terres amb nombroses advocacions, però de

manera especial amb l’entranyable títol de Mare de Déu dels Desemparats.

Estem celebrant l’any jubilar pel centenari de la coronació canònica de la

Sagrada Imatge que, des de l’altar de la seua Real Basílica, atrau les mirades

i els cors de tots els valencians i valencianes. En estos moments vull posarme a les seues mans i demanar-li que m’ajude a viure amb una fidelitat

semblant a la seua; que en cap moment aparega en la meua vida el

descoratjament en el meu desig de servir i donar la vida per vosaltres. Que

ella m’ajude perquè en el fidel exercici del meu ministeri episcopal siga digne

d’aconseguir el premi al qual Déu em crida en Crist Jesús i arribar, juntament

amb tots vosaltres, al Regne de Déu.

Rebeu la meua salutació i la meua benedicció.

+ Enrique Benavent Vidal

Bisbe de Tortosa

Arquebisbe electe de València