Els cables (i II)

Tots els homes duem un cibertaxista dins. Un dia fem un viatge llarg amb cotxe i agafem un reproductor de CD portàtil que es connecta a l’encenedor del cotxe i un altre cable que al final té una cinta casette de plàstic per a clavar en el radiocasette del cotxe. Amb el cotxe ple de cables fem el viatge feliços.

Quan u viatja, es dóna compte que els cables travessen la península sencera. De fet, viatgen amb tu. Si vas amb tren, autobús o cotxe i treus el cap per la finestreta, semmpre voràs un cable que va amb tu al costat de la carretera un que puja i baixa. Un cable que uneix bascos, gallecs, aragonesos, andalusos, riojans. Abans es deia que la península Ibèrica tenia tants arbres que una guineu podia travessar-la per les branques dels arbres sense tocar el sòl. L’única manera de fer això avui dia és un equilibrista pels cables de la llum o telègrafs.

Ens agrade o no, ara quasi tot el que compres ve amb una pinceta per a penjar al cinturó i un cable per a connectar a l’ordinador. L’agenda, el mòbil, la càmera de fotos, l’MP3… Tot es connecta a l’ordinador amb aqueix cable que té com un barrilet dins. És com si el cable s’haguera empassat un suro d’ampolla. Si molt convé és un electron gros que intenta passar. Ahí està la clau de la qüestió, els cables existeixen perquè els electrons no estan on hagueren d’estar. Els cables són com carreteres per què circulen electrons en compte de cotxes. I quan un està en carretera és perquè no està on hauria d’estar. Se li creuen els cables? No dónes lloc a seriosos contratemps, desembulla’ls i et diverteixes.