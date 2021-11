El TSJC anul·la un altre projecte lingüístic d’una escola

Com podeu llegir a les notícies i en aquest encapçalament el TJCatalunya ha anul.lat un altre projecte escolar per no incloure el 25% de castellà com a llengua vehicular. Amb aquesta anul.lació són la sis les escoles amb el projecte no aprovat pel TJC. La raó que al.leguen és que els pares tenen dret a “un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular en proporció raonable”. Si li fem la volta i aterrem veurem que en la gran part dels àmbits lingüístics no es té en compte el dret a tenir un 25% del que fem en català. I si no, miren els mitjans de comunicació, miren el carrer, miren les botigues, miren els… res pràcticament assoleix el 25% en la nostra llengua. Hem recordar que la nostra llengua és el català. El castellà o espanyol és una imposició -diguen el que vulguen els que ho neguen- i res més.