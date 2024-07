EL QUE VULL I EM CAL DELS POLÍTICS

Els partits polítics i els seus membres es mouen. Ja estan proposant-nos les seues sigles com les millors del nou arc parlamentari que toca constituir. M’ho prenc seriosament. I vull dir-los molt clarament que la major part dels ciutadans no anem als mítings ni ens fixem en els seus cartells i propaganda. Si solament ens fixàrem en aqueixos cartells, en aqueixes paperetes, no encertaríem en votar. Per això els dic que jo vull i em cal:

Tenir el programa de cada partit amb totes les seues propostes, sense atacar els altres, sinó exposant-les al més clarament possible. Vull llegir i conèixer a fons les seues propostes. Conèixer les persones que es presenten. És curiós que ens les oferesquen com a material d’aparador. M’interessa en aqueixes persones la seua honradesa, la seua implicació, el seu compromís per una societat més justa i solidària. Que no ens usen per a treure vots, sinó com a companys de treball durant quatre anys. Que no aparesquen en els pobles solament en festes, sinó que ens visiten per tal que coneguen la realitat. Que ens presenten els sous amb què van a treballar. Que mai passe més enllà de tres vegades el SMI (Salari Mínim Interprofessional) (15.876 euros bruts anuals x 3) Vull conèixer què van a fer per les persones que viuen en les perifèries o, millor dit, com van a aconseguir que les persones de les perifèries siguen promotores del seu desenvolupament. Els vaig a llegir les seues propostes de cara al futur que volem construir, però exigint cada sis mesos revisió pública del que es va fent. Hi ha moltes veus callades. Cal veure la forma que aqueixes opinions siguen escoltades. I que, de veritat, el seu siga un servei a la societat. Que a la fi dels quatre anys siguen igual de servidors, de senzills, d’amics que ara.

PD: Ja ha passat un any des de les darreres elecions locals però aquests punts sempre estaran vigents.

