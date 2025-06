El PP i VOX asfixien econòmicament la RAE Per Josep Miquel Bausset

Si el títol del meu article fóra veritat, és a dir, si aquests dos partits, d’una manera del tot irracional i absurda, hagueren decidit asfixiar financerament la “Real Academia Española”, una decisió més pròpia dels bàrbars que de gent civilitzada, ens hauríem posat les mans al cap i ens hauria causat vergonya, sorpresa, incredulitat, ràbia i perplexitat. I és que la RAE, fundada el 1713, “té per objectiu principal, la regulació lingüística mitjançant la promulgació de normes destinades a fomentar la unitat idiomàtica, dins dels territoris que comprenen el mon hispanoparlant” per tal de garantir “una norma comuna, tot vetlant perquè els canvis que experimenten, no trenquen la unitat que manté en tot el àmbit hispànic”. Exactament la mateixa missió que té l’AVL pel que fa al valencià.

La funció d’autoritat lingüística de la RAE, com no podia ser d’una altra manera, és acceptada per tots els partits valencians, perquè no puc pensar que el PP i VOX creguen que hi ha una llengua argentina diferent de la castellana. Però pel contrari, el PP i VOX neguen l’autoritat lingüística de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que, com a òrgan estatutari, també té, per llei, la competència del valencià. I per això el PP i VOX volen asfixiar (els ha traït el subconscient?) l’AVL. I per contrari volen premiar amb 300000 euros, la barbàrie que promou una anomenada “Asociación del Toro de Lidia”!

Cap persona amb dos dit de front se li acudiria asfixiar econòmicament la RAE. Però al PP i a VOX del País Valencià, més atrevits i més ignorants que ningú, s’atreveixen a escanyar l’ens autonòmic que vetlla per la llengua dels valencians, com ho fa la RAE amb al castellà.

El PP i VOX defensen que els valencians no hem d’escriure segons les normes de l’AVL, sinó com es parla al carrer, sense regles. Cadascú com vulga! (¿A la carretera, el PP i VOX tampoc no son partidaris de les normes de circulació?) Això sí, els espanyols de tots els colors (i els llatinoamericans), han de seguir unes normes que ajuden a unificar i a defensar la unitat de la llengua castellana, cosa que el PP i VOX no volen per al valencià. I és que la postura d’aquests dos partits en relació a la llengua, ja no pot ser ni més irracional ni més esperpèntica.

Per això, amb un certa ironia, i volent fer-se el gracioset, el senyor Vicent Mompó, president de la Diputació de València, deia que ell parlava i defensava el valencià del carrer, el valencià que parla el poble. No el valencià dels “sabuts”, referint-se a l’AVL. Però ¿de quin poble? ¿El valencià que parlen a Morella, el de Vinaròs, el d’Elx o el d’Alcoi? I per això el senyor Mompó rebutjava “el valencià dels sabuts”! ¿Per què el Sr. Mompó no diu també això del castellà?, ja que les normes les posen, també en castellà, “els sabuts” ¿O és que a Lleó a Almeria, a Sogorb, a Utiel i a Ademús, a Conca, a Sevilla, a Santa Cruz de Tenerife, a Santiago de Xile i a Buenos Aires, no utilitzen una mateixa norma (encara que amb variants), per parlar castellà? I per això es manté la unitat de la llengua de Cervantes, des de Madrid a Cuba i des de Mèxic al Paraguai, a l’Uruguai, a Veneçuela, a Perú i a Colòmbia. O a Utiel i a Énguera, a Requena i a Bugarra.

La unitat del castellà la defensen i la protegeixen aferrissadament el PP i VOX. Però la unitat de la nostra llengua, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó (una unitat lingüística reconeguda per totes les Universitats del món), el PP i VOX la neguen. Encara més, la voldrien trossejar i anul·lar, ja que en últim terme, odien el valencià i el que més els agradaria és que desapareguera o que es quedara a un nivell casolà, com en el franquisme. O com a les intervencions a les Corts Valencianes de la majoria del diputats i consellers del PP i de VOX, que no utilitzen mai la llengua d’Ausiàs Marc i de Sant Vicent Ferrer.

El valencià “dels sabuts” val per a totes les llengües, com la medicina l’exerceixen els metges, els “sabuts”, que han estudiat a la facultat. O és que el senyor Monpó no respecta els metges “sabuts” i pel contrari es fia de qualsevol curandero. ¿Quan el senyor Mompó té un problema a la pròstata, ¿va a un uròleg “sabut” o es deixa aconsellar per un veí del carrer?

Per al PP i VOX, el valencià és qüestió del carrer, del valencià que parla la gent. No dels “sabuts”. Però per al castellà sí que accepten i respecten les normes de la RAE. No volen el castellà del carrer!

Asfixiar l’AVL només té un objectiu: acabar amb el valencià d’una vegada per totes. I no ho crec jo només. També el qui va ser conseller a les Illes, el senyor Damià Pons, ha dit que l’objectiu del PP i de VOX és “exterminar la nostra llengua”.

Però com cantava Raimon, “en som molts més dels que ells volen i diuen”, que defensem la importància i les normes de l’AVL. Si no férem cas dels “sabuts” (dels qui se’n riu el senyor Mompó), no caldria que anàrem a estudiar, ja que cadascú escriuria com voldria. Com es parla al carrer. Li semblaria bé això al senyor Mompó? O pel que fa a la circulació a les carreteres, ¿cadascú ha de conduir com vulga, sense respectar les normes que estableixen els “sabuts”?. ¿Ho trobaria bé això, el senyor Mompó?

L’actitud d’asfixiar l’AVL té per objectiu que, poquet a poquet, el valencià siga residual. La prova està en que el valencià és anecdòtic en els diputats del PP i de VOX, que molt poques voltes utilitzen la nostra llengua. Com la vicepresidenta primera del ConseLL, que diu a tothora, el ConseL, sense fer el mínim esforç per pronunciar bé aquesta paraula! Com sí que s’esforçaria si diguera alguna paraula en anglès o en francès.

El senyor Mompó defensa el valencià del carrer i no el dels “sabuts”, referint-se a l’AVL. I jo em torne a preguntar: ¿quin és el que consideraria el valencià autèntic? El valencià dels carrers d’Herbers, el dels carrers de Borriana, el valencià dels carrers de Benicarló, el valencià de Benicolet o el de Bocairent, el d’Ador, el d’Ontinyent, el de Xàtiva, el de Dénia, el d’Alcoi o el de Beniarbeig…….?

¿Demagògia i ganes de negar la capacitació lingüística i professional del filòlegs o ganes d’acabar amb el valencià? O les dues coses alhora, em sembla a mi. I és que atacar l’AVL és atacar el valencià i els valencianoparlants.

La història jutjarà severament el PP i VOX pel genocidi cultural que estan perpetrant al País Valencià i que la Real Acadèmia Española defineix com la “destrucció sistemàtica de la cultura i de l’idioma d’un grup humà, per tal d’eliminar la seua identitat”. Per això la periodista Ana López, doctora en Ciència Política, ha afirmat, amb raó, que “vivim un temps d’emergència democràtica” (elDiario.es 1 de juny de 2025). I jo diria que també d’emergència lingüística.

I mentre el PP i VOX asfixien l’AVL, o retallen un 45% de la subvenció a la Unió de Periodistes Valencians (que rebrà 8000 euros, un 46% menys que l’any passat) (elDiario.es 30 de maig de 2025), aquests dos mateixos partits, sense cap mena de vergonya, han proposat al Consell que atorgue l’Alta Distinció de la Generalitat a la “Fundación Toro de Lidia”, que rebrà 300000 euros (Levante, 30 de maig de 2025). Enguany l’Alta Distinció de la Generalitat hauria de ser per a les famílies de les víctimes de la Dan i pel als milers de voluntaris que van ajudar a netejar cases i carrers. No per al “Toro de Lidia”. Per això tant el PP com VOX haurien de recordar les paraules del papa Francesc a la seua encíclica “Laudato si”, quan diu que “cada acte de crueltat envers qualsevol criatura (contra els bous), és contrari a la dignitat humana”. I els que els bous no són cultura sinó tortura!

Negar la unitat de la nostra llengua és absurd. Parlem valencià perquè vam ser conquerits pel rei Jaume I i les tropes catalanes i aragoneses. ¿O és que el valencià ha nascut per generació espontània al nostre país? ¿Per què parlen castellà a Cuba, Veneçuela, Mèxic, Argentina….? Ni més ni menys perquè aquest països van ser conquerits pels espanyols, que van ser els que portaren la llengua castellana a el “nou món”. ¿O el castellà es parlava a Hispanoamèrica abans de la conquesta dels espanyols?

Una vegada més, com passa tantes vegades, davant el genocidi cultural del PP i de VOX, els bisbes i els preveres valencians miren cap a un altre costat per mantindre’s “neutrals”, quan davant l’agressió a la nostra llengua no ens hi podem mantindre “neutrals”, ja que en situacions d’injustícia, la “neutralitat” és posar-se al costat dels opressors. I al País Valencià ja sabem qui són els opressors i els qui volen asfixiar el valencià.

Quina diferència tan gran amb els bisbes catalans que, majoritàriament i des de fa molts anys, han valorat, defensat i promogut la nostra llengua.