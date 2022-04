El papa redueix sou a cardenals i alts funcionaris del Vaticà davant la crisi (I)

El Papa Francesc ha decidit reduir sensiblement els sous dels Cardenals i alts funcionaris del Vaticà i de la Santa Seu com a mesura de contenció de despeses davant l’actual crisi econòmica amb l’objectiu de “salvaguardar els actuals llocs de feina” i garantir “un futur econòmicament sostenible”.

En un “Motu Proprio” signat el 23 de març, però difòs un mes més tard pel Papa Francesc s’explica que per a garantir aqueix futur econòmicament sostenible cal “l’adopció de mesures relatives als salaris del personal”.

A més de per a garantir els actuals llocs de feina, aquesta reducció salarial es justifica “davant el dèficit que des de fa diversos anys caacteritza la gestió econòmica de la Sant Seu.

La reducció s’adopta també “tenint en compte l’empitjorament d’aquesta situació darrere l’emergència sanitària provocada per la propagació del Covid-19, que ha afectat a totes les fonts d’ingressos de la Santa Seu i de l’Estat de la Ciutat del Vaticà”.

En el “Motu Proprio” es recorda també que “els costos de personal constitueixen una partida important de despeses en el pressupost de la Santa Seu i de l’Estat de la Ciutat del Vaticà”.

S’explica que “inclús en presència d’una adequada capitalització de la Santa Seu i de l’Estat de la Ciutat del Vaticà, cal garantir la sostenibilitat i l’equilibri entre ingressos i despeses en la gestió econòmica i financera actual”.

S’insisteix que la contenció salarial s’ha adoptat “segons criteris de proporcionalitat i progressivitat” i després d’haver obtingut “l’opinió comptetent de la Secretaria d’Economia i haver examinat curosament totes les qüestions relatives a aquesta qüestió”.