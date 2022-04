El papa redueix sou a cardenals i alts funcionaris del Vaticà davant la crisi (i II)

La reducció de sous tingué lloc des de l’1 d’abril de 2021. La remuneració pagada per la Sant Seu i l’Estat de la Ciutat del Vaticà als cardenals s’ha reduït un 10% respecte a la darrera retribució rebuda.

La retribució de les persones classificades en els nivells C i C1 (superiors) s’ha reduït un 8% respecte a la darrera remuneració pagada, “excloses les remuneracions addicionals acordades en el corresponent contracte”.

Les remuneracions dels clergues i membres d’Instituts de Vida Consagrada o de Societats de Vida Apostòlica pagades per la Santa Seu i l’Estat de la Ciutat del Vaticà, classificats en els nivells salarials C2 i C3, i en els deu nivells funcionals no executius, s’han reduït un 3% respecte a la darrera remuneració pagada.

Per un altre costat, en el “Motu Proprio” s’especifica que aquestes reduccions no s’aplicaran “si l’interessat desmostra que no pot fer front a les despeses fixes relacionades amb la pròpia salut o la dels seus familiars fins el segon grau de parentesc”.

Així mateix, de l’1 d’abril de 2021 al 31 de març de 2023, “se suspén la meritació dels increments biennals d’antiguitat per a “superiors clergues i membres dels Instituts de Vida Consagrada o de les Societats de Vida Apostòlica”, així com “per al personal amb contractes dels nivells funcionals 4 a 10, ambdós inclosos.

Aquesta suspensió dels increments biennals d’antiguitat afecta al personal esmentat de la Santa Seu, de la Governació de l’Estat de la Ciutat del Vaticà “i dels ens les remuneracions dels quals siguen pagades per la Santa Seu o per l’Estat de la Ciutat del Vaticà”.

Aquestes disposicions “s’apliquen també al “Vicariat de Roma, als capitols de les basíliques papals del Vaticà, de Laterà i Liberiana, a la Fàbrica de Sant Pere i a la basílica de Sant Pau Extramurs.