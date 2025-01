DIUMENGE DE DESCANS

Hui seguim de descans i a poc a poc caminem cap a la fi de l’estada a València i la rehabilitació.

Aquest diumenge, l’evangeli de sant Lluc ens convida a contemplar com Jesús es fa present enmig del seu poble per fer-nos adonar que es fan realitat en Ell les paraules d’Isaïes i dels profetes: “L’Esperit de Déu reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per portar la Bona Nova als desvalguts, m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat els oprimits i a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. I no sols ens convida a contemplar-ho, sinó a unir-nos a Ell en aquesta proclama. O serem dels que el volem estimbar muntanya avall?

Van ser destacats deixebles i col·laboradors de l’apòstol sant Pau. Timoteu fou el deixeble preferit i Pau li encomanà la jove comunitat d’Èfes. Fent-nos conèixer els trets fonamentals del servei pastoral, li adreçà dues cartes. A l’altre deixeble, Titus, Pau li encomanà la pacificació de la comunitat de Corint i la responsabilitat de la comunitat de Creta. Amb afectuoses denominacions, li adreçà la carta que llegim amb veneració.

També recordem

Santa Paula, vídua romana i deixeble de sant Jeroni, a Betlem de Judea, el 404.

Els sants Robert de Molesmes (que morí el 1110), Alberic de Cîteaux (que morí el 1109) i Esteve Harding (que morí el 1134), abats i fundadors del Císter.

El martiri de la beata Maria de la Dive, vídua, a Angers / França, víctima de la Revolució Francesa.

El martiri del beat Miquel Kozal, bisbe auxiliar de Wladislava, al camp de concentració de Dachau / Baviera, el 1943, víctima del nazisme.

Aquest és el Diumenge de la Paraula de Déu.