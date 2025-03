Un cap de setmana de descans a casa. I demà més sessions de fisioteràpia i logopèdia.

El Papa té moltes potestats, però no pot delegar el govern a qui vulgui. Encara que estigui malalt, continua governant. Des de les estances del policlínic Gemelli, als afores de Roma, l’administració vaticana funciona en remot: ja està firmant nomenaments i cartes signades des de l’hospital, accepta renúncies de bisbes, institueix comissions i fins i tot ha convocat un consistori, una reunió de cardenals, per a unes beatificacions. Telefona també al pare Gabriel Romanelli, el rector de la parròquia de la Sagrada Família a Gaza. I ha deixat un àudio perquè la gent el senti, malalt, amb veu lenta i cansada, però reconeixible i on, com sempre, agraeix i demana pregàries, per si algú s’oblida que el Papa exerceix una funció espiritual i no només politicoburocràtica.

Durant la seva hospitalització a l’Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrer, el Papa ha rebut poques visites. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, s’hi va acostar 20 minuts a l’inici de l’hospitalització. El Gemelli rebia el nom de “Vaticà 3” per part de Joan Pau II, ja que hi passava molt temps després del Vaticà i de Castel Gandolfo (el papa Francesc ja va deixar d’anar a passar l’estiu a Castel Gandolfo i no se sol moure de Roma). A part d’aquesta visita, el papa, que el mes de desembre farà 89 anys, ha estat acompanyat principalment pels seus secretaris personals i dels metges i infermers, sense rebre altres visites. Dues persones, el secretari d’Estat i el substitut, sí que han estat amb ell.