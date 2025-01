DIUMENGE A VALÈNCIA

Viernes, 10 de enero. Tras cuatro días trabajando de nuevo, ya se me han olvidado todas las penalidades navideñas. Incluso añoro los mazapanes, el dinero gastado en lotería, las conversaciones con los familiares de mi mujer. Para salir de la tristeza post-navideña me compro el libro “Hábitos atómicos” (pequeños como una partícula pero tan poderosos como un tsunami, dice en la faja que llevan los super-ventas). James Clear, su autor, afirma que “la manera más efectiva de cambiar tus hábitos es no centrarse en lo que quieres lograr, sino en la persona en quien te quieres convertir”. Totalmente de acuerdo, James, me digo a mí mismo, y decido centrarme en convertirme ipso facto en alguien que se quiere echar una siesta, o soltar algún taco que otro de vez en cuando. O en alguien que pueda seguir aguantando sin probar la leche de avena, ni saber hacer treinta ejercicios en una silla ni ayunos intermitentes de catorce horas, para adelgazar. A mí que me pidan un cambio atómico, pero no uno que sea imposible.