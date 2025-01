DIA DE PLUJA I DESCANS

Hui diu que pot ploure en qualsevol moment del dia. Volia anar al centre comercial EL SALER però ho deixaré per a demà. Si veig que deixa de ploure ho faré hui.

Opinión | tribuna

Un govern municipal sense objectius

Fa un any i mig que la Sra. Catalá presideix el govern municipal de València, temps en el qual ha deixat passar sense pena ni glòria l’any 2024 on la nostra ciutat era Capital Verda Europea, no precisament per mèrits ni projectes a realitzar per este govern. El balanç d’este any de capitalitat palesa el desinterès del govern municipal per qualsevol cosa que puga considerar-se verda, i la incapacitat d’entendre allò que suposa avançar cap a una ciutat més sostenible i responsable amb el medi ambient. Tenint clar que este no és el seu tema, ja és hora de començar a fer balanç de la gestió realitzada i de vore quins «grans projectes» pensa desenvolupar el govern de la Sra. Catalá en la ciutat de València en estos quatre anys de mandat.

Sense dubte hi ha un primer balanç que potser voreja l’obsessió de l’alcaldessa: desfer totes les passes progressistes de l’anterior govern municipal que siga possible. Ho hem vist en molts aspectes però en destacaria dos. En primer lloc, tornar a un model de relació amb l’Església catòlica tipus nacional-catolicisme com imperava en temps de Franco. Ho hem vist tornant la senyera a la Catedral el Nou d’Octubre, oblidant de forma descarada que no es tracta d’una processó religiosa sinó d’un acte civil on participen persones religioses i també altres que no ho són. Només li faltava a la Sra. Catalá entrar a la Catedral sota pal·li. Sense acritud però amb fermesa, hem de recordar que l’entrada de Jaume I va ser en el context històric d’una guerra de religió, d’una creuada, però hui la societat valenciana és, feliçment, molt diferent. Només cal mirar les enquestes sobre comportament religiós dels valencians i les valencianes. Cal dir també que tots els actes amb significat laic com la cavalcada de les magues de gener, l’acte de benvinguda dels nounats, etc. han desaparegut del mapa com si la «Santa» Inquisició haguera tornat a València. Actituds que defineixen clarament el pensament religiós de caràcter reaccionari i fonamentalista de l’actual alcaldessa.

Però, si en alguna cosa ha destacat la Sra. Catalá, ha estat en el seu afany per tornar el cotxe particular al centre de tota la política municipal. Si des del govern progressista vam prioritzar a les persones com el centre de la política de mobilitat i urbanística, amb moltes actuacions com ampliar voreres, peatonalitzar places i carrers, ampliar les zones verdes, etc., ara el centre de gravetat política ha retornat on estava amb la Sra. Barberá: fer una ciutat per als cotxes. Hi ha molts exemples que ho palesen, com ara tornar a donar prioritat al cotxe privat en el carrer Colón, reduint els carrils per a taxis i autobusos, o tornar a plantejar l’avinguda Federico Garcia Lorca, actualment en fase de construcció, així com el PAI del Grau, com una avinguda amb diversos carrils per a cotxes en lloc de deixar-ho com a parc per a vianants, tal i com s’havia dissenyat. També la seua decisió de mantindre el túnel de l’avinguda Pérez Galdós en contra de l’opinió dels veïns i el projecte enviat a Europa. A més d’augmentar la zona d’aparcament en la superilla de la Petxina reduint l’espai de vianants, etc. És trist vore com València, que s’havia convertit en ciutat-avantguarda en molts temes, està tornant a ser una capital anodina sense cap personalitat pròpia.

A més de fer marxa enrere en la gran majoria de projectes de modernització de la ciutat, quin projecte té de ciutat la Sra. Catalá? De «pensaeta» en «pensaeta» veiem com anem cap enrere. Té alguna «pensaeta» per anar cap endavant en la mateixa direcció que la majoria de ciutats europees? Espere que el seu gran projecte no siga l’ampliació del Port que degradarà les platges del sud de la ciutat i l’Albufera, a més d’augmentar fins a límits poc tolerables la contaminació i els problemes de mobilitat de la ciutat i la seua àrea metropolitana. La incapacitat del seu govern d’aprofitar la Capitalitat Verda Europea per a res més que per a fer publicitat de tipus turístic és una prova evident de la falta d’iniciatives de calat del seu govern.

La dana ha estat un altre exemple de la seua forma de governar. I ho dic veient les destrosses que està produint el macroincendi en Los Angeles, en uns dies on coneguem que el calfament del planeta per causa dels gasos d’efecte hivernacle produïts pel ser humà ha superat per primera vegada els 1’5 ºC. Una temperatura que s’havia posat com el límit màxim al que es podia arribar amb un mínim de seguretat. M’agradaria Sra. Catalá que almenys es prenguera seriosament la situació en què ens trobem i posara en marxa de forma eficaç els sistemes de prevenció, alarma a la població i gestió després de la catàstrofe. Però no soc optimista. Fins ara no l’he sentit mai ni a vosté ni al PP relacionar les dues coses: dana i sobrecalfament. No. Segueixen en la pràctica com si foren dues coses aïllades sense cap connexió entre una i l’altra. Estem apanyats!