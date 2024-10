Des del 8 de juliol fins avui…

El passat 8 de juliol feia la darrera aportació en aquest bloc. Els dies següents m’operaren d’hèrnia de hiat a l’Hospital 9 d’Octubre, de València. L’operació se’m complicà i hagueren de tornar-me a intervindre després d’uns dies. A conseqüència d’aquesta segona intervenció, estiguí a l’UCI més de 30 dies, cosa que va fer que perdera totes les forces en braços, cames i cos en general. Quan vaig eixir de l’UCI vaig començar un llarg procés de rehabilitació: primer a l’hospital Verge del Consol, on acabí divendres. I ara continuaré a la Universitat Catòlica sant Vicent Màrtir, de València. Dimecres tinc la primera visita on em pautaran les sessions que hauré de fer en aquest lent procés de recuperació i rehabilitació.

Aquest ha estat el motiu per què no m’havia deixat veure per ací des de fa tant de temps.

https://www.ucv.es/eng/home