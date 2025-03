DES DE CASA A LOGOPÈDIA

Catalunya Religió

Montserrat ha estat aquest matí l’escenari de la presentació de la Temporada de Passions 2025 amb l’espectacle Passió de Passions, que ha combinat tradició i renovació en una posada en escena singular. Segons l’organització, l’acte ha comptat amb la participació de més de 8.000 persones, que han pogut gaudir d’un mosaic d’escenes protagonitzades per 22 Passions d’arreu del país. La jornada també ha servit per reivindicar la importància d’aquestes representacions dins la cultura catalana i com a espais de transmissió de valors i identitat.

La Passió d’Esparreguera ha estat una de les entitats presents en l’acte d’aquest matí, compartint espai amb altres representacions en aquest inici de temporada. Enric Galceran, president de la Fundació de la Passió d’Esparreguera, ha destacat el valor de la trobada: “És el tret de sortida, el moment en què totes les passions de Catalunya ens reunim per compartir aquest espectacle i donar principi a la temporada, que esperem que sigui un èxit”.

Galceran ha posat en relleu la dedicació de centenars de persones que fan possible la seva representació: “Moltes nits i molts caps de setmana d’assaig perquè aquest llegat de segles es pugui mantenir viu”. També ha destacat que la gran afluència de públic a Montserrat reflecteix l’interès que aquestes representacions encara generen.

L’acte d’aquest matí ha començat amb la tradicional desfilada d’armats, seguida de la missa conventual i la representació de Passió de Passions a la Plaça del Monestir. A la tarda, el Cor i Orquestra de la Passió de la Bisbal d’Empordà oferirà un concert especial, i la jornada culminarà amb la presentació oficial de la temporada, amb la participació de l’abat de Montserrat, Manel Gasch, i representants del Departament de Cultura.

El diumenge continuarà amb una nova representació de Passió de Passions i un dinar de germanor que posarà punt final a la celebració.

Els reptes de les Passions per mantenir-se vives

La Federació Catalana de Passions aposta per l’adaptació i la innovació per garantir la continuïtat d’aquestes representacions. Entre els reptes principals, destaca l’atracció de nous públics i l’ús de llenguatges escènics contemporanis per mantenir l’interès en aquestes obres que vertebren la cultura popular catalana.

En aquest sentit, el president de la Passió d’Olesa de Montserrat, Pere Quer, ha assegurat que la seva entitat es manté en plena forma: “Nosaltres no tenim problemes de relleu generacional, perquè fem una Passió adaptada als nous temps, i això atrau tant els qui la volen veure com els qui hi volen participar”.

De fet, tot i ser una de les passions més reconegudes del país, Olesa ha decidit no participar en la representació conjunta. Quer ha explicat que el format de l’acte no s’adequava a la seva manera d’escenificar la Passió: “El format tècnic i escènic de la nostra Passió feia inviable traslladar una escena aquí”.

Malgrat això, Quer ha destacat la importància d’estar presents en una trobada com aquesta: “Cada any, quan comença la temporada, culmina tota la feina de preparació i per a nosaltres és un goig. Aquesta presentació conjunta de la Federació és una festa on ens retrobem amb altres passions”.

Amb més de 70 funcions programades per aquesta temporada, la Passió es reafirma com una de les tradicions teatrals més arrelades i dinàmiques del país.