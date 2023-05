Democràcia adulterada (I)

El conjunt de la nostra societat aplaudeix, defensa i practica la ideologia neoliberal. Perquè el poder financer i tots els poders polítics s’han unit com parella de fet i amb totes les benediccions matrimonials. El teatre polític ens intoxica i entreté de tal manera que, cobrint sols les aparences, els poders econòmics es van endur el sistema democràtic i l’han posat al servei dels seus interessos. Està a la vista la injustícia estructural del sistema dominant i veiem les seues víctimes de tot tipus, però l’escenari politicoeconòmic no canvia.

La majoria diu: “No passa res; això és el que hi ha”. Hem entrat en la paradoxa de viure en una “democràcia sense ciutadans”. Per a què implicar-se en allò públic i col.lectiu si els que manen són altres?. Vivim dominats per la indiferència i la indolència de les majories i pel cinisme polític. Per impotència o per indiferència quasi tot ens rellisca col.lectivament. Res ens commou, tot segueix el seu ritme dia darrere dia.

L’error general consisteix a creure sempre que la culpa la tenen els altres. Allò decisiu és adonar-nos cadascú que alguna part ens toca en l’acumulació d’injustícies, violències i sofriments que hi ha al món. Existeix una ínfima connexió de tot amb tot. Diu Adela Cortina: “La ciutadania madura en la societat civil no és la ciutadania passiva que deixa en mans alienes el curs de la vida pública… El que importa és que siga lúcida i respomsable, que no es deixe manipular emocionalment ni tampoc amb arguments sofisticats, que li importe el bé comú, i no sols el particular. Que siga, des d’aqueixa maduresa, participativa”.

Si els ciutadans no assumim la nostra responsabilitat i no eixim de la indiferència, ningú no pot fer-ho per nosaltres. És l’hora d’impulsar una democràcia deliberativa capaç de fomentar una ciutadania que sàpia reflexionar, informar-se, fer-se preguntes, estudiar, arriscar-se amb les pròpies decisions… Perquè “Una societat democràtica, deliberativa, no pot acceptar les lacres morals que acompanyen l’Administració pública, ni els perills i mancances a què indueix el predomini de les relacions de mercat, ni els riscos que entranyen la ciència, la tècnica, l’economia i la burocràcia actuals”. (José Ma Mardones)

