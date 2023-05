Democràcia adulterada (i II)

Necessitem enfortir i contagiar un conjunt de valors i actituds morals comuns que tinguen com a centre la dignitat de les persones, la llibertat, la justícia i la solidaritat. Cal escapar del parany economicista materialista, ja que “Solo el necio confunde valor y precio” (Antonio Machado). Educar-nos i participar, fer front a la indiferència ciutadana, assumir les tasques d’una ètica de la responsabilitat, són les gran reptes, a nivell personal i a nivell del sistema educatiu.

Ètica i Política poden distingir-se, però no separar-se. Qui busque viure en una societat democràtica segons la justícia i la decència ètica, haurà de comprometre’s per a restaurar aqueix matrimoni trencat i per tal que l’Ètica no siga devorada per la Política, ni aquesta siga empassada pel canibalisme del Mercat. No cal ser observador ni sofridor passiu perquè Viure significa prendre partit per la Vida. “No poden existir solament homes estranys a la ciutat. La indiferència és apatia, és parasitisme, és covardia, no és vida. La indiferència és el pes mort de la història. El que esdevé no esdevé tant perquè algunes persones vulguen que passe, sinó perquè la massa dels homes abdica de la seua voluntat, deixa fer, deixa que es nuguen els nusos, deixa promulgar lleis, deixa pujar al poder determinats homes. La fatalitat que pareix dominar la història no és una altra cosa que l’aparença il.lusòria d’aqueixa indiferència d’aquest absentisme”. (Antoni Gramsci)