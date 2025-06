Del correu d’un bon amic i el faig públic pel seu interés. Gràcies

Recorde que el franquisme multava les faltes d’ortografia.

El Dairi Oficial de la Generalitat escriu el nom de Cocentaina, com a COÇENTAINA.

No poden ser més analfabets del que són!!!

I per això, i per moltes altres raons, són perillosos!!

I encara van regalant títols de valencià!!

Clar, després escriuen els noms dels pobles com volen i per això demonitzen l’AVL.

A persones interessades en el nom del meu poble,

Fa temps que tinc costum de llegir el sumari del DOGV cada matí, com a bon funcionari. A voltes em dona una alegria, i a voltes em dona un disgust, com ha sigut el cas de hui. Si voleu saber com s’ha d’escriure el nom del meu poble, consulteu el DOGV a través de l’enllaç web que pose al final del missatge. Sobren llibres d’ortografia, llibres de gramàtica i diccionaris!

Josep

https://dogv.gva.es/datos/2025/06/09/pdf/2025_18475_va.pdf

Turisme Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2025, de la Direcció General, per la qual es publica el conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Coçentaina per al desenvolupament del programa tourist info, a través del manteniment i actualització en aquesta xarxa de l’oficina d’informació turística del municipi.