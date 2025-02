Dediquem el dia d’avui a santa Àgata (AgÈncia cristiana de notícies)

Aquesta noieta de Catània -Sicília- va donar testimoni de Jesucrist pel martiri que li tocà suportar, el 251. Ben aviat es va estendre la seva veneració. Es diu que la turmentaren arrencant-li els pits i per això se la representa portant una safata amb dos pits al damunt. En ser el seu nom al Canon romà, va esdevenir molt popular, especialment a partir al món medieval. En algunes esglésies es feia la representació dramàtica de la morbosa escena del seu martiri i es conserva algun text de començaments del s. XVI d’aquestes representacions. El seu nom, d’arrel grega, ens evoca la seva bondat i la seva fortalesa.

Es considera la patrona de les feministes i de les seves justes reivindicacions. Per això en aquesta diada, especialment a les comarques de ponent, es celebren les populars “festes de les dones”, ja dintre d’un clima carnavalesc. És invocada per protegir-se d’incendis i inundacions de les cases. També se li demana protecció pel càncer de mama. A aquesta santa se li dedica l’alfàbrega i per això es diu si vols tenir bona alfàbrega, sembra-la per santa Àgata, i la minyona polida, ja la té eixida.

També es commemoren

Santa Calamanda, noia que hauria mort màrtir a la persecució de Dioclecià (principis del s. IV). Actualment és la patrona de Calaf.

El beat Joan Morosini, noble venecià i company de sant Pere Orsèol fent-se monjo eremita de Sant Miquel de Cuixà, al Conflent. El 982 retornà a Venècia on hi fundà el monestir de Sant Jordi a l’illa de San Giorgio. Morí probablement el 1012.

El martiri de la beata Francesca Mézière, verge, a Laval / França, el 1794, víctima de la Revolució Francesa.

El martiri de Sant Jesús Méndez Montoya, prevere, a Valtierrilla / Mèxic, el 1928, primera víctima de la persecució contra els cristeros. És el patró principal de Mèxic. Fou canonitzat l’any 2000 per sant Joan Pau II.

És l’aniversari de la mort (el 1991) del P. Pedro Arrupe, general dels jesuïtes.