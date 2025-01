De la mort i el morir, Per Josep-Miquel Bausset . dj. 9/01/2025 A Del santuari estant

Aquest és el títol del llibre que ha escrit el doctor (i gran amic), Andreu García Aznar, metge especialista en nefrologia, Màster en Bioètica i Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Especialització en Gestió i Metodologia de la Qualitat Assistencial per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Nascut a Sallent el 1955, el doctor Andreu García, un home d’una gran humanitat, empatia i tendresa, ha treballat molts anys a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on ha visitat nombrosos monjos.

El doctor García, que va presentar el seu llibre el 9 de desembre passat a Manresa, ens recorda que “vivim en una societat plural, que reconeix el respecte a la dignitat i els valors de cadascun dels seus membres, sempre que aquests valors no es pretenguin imposar o causin mal als altres”. Com diu el doctor Andreu García en la introducció de la seva obra, “aquest llibre pretén proporcionar de manera senzilla, però no per això menys rigorosa, prou informació perquè cadascú pugui conèixer els seus drets i decidir, lliurement, i d’acord amb les seves preferències i valors, sobre qüestions relatives a la seva salut i el final de la seva vida”.

El llibre, que comença amb una breu revisió sobre la mort i el fet de morir, incideix també sobre els drets dels ciutadans al final de la seva vida. Així, aquesta obra tracta sobre el document de voluntats anticipades, l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit, el dret a ser tractat com un ésser humà fins al moment de la mort, així com el de ser atès per persones sensibles i competents i també sobre el que es pot considerar una bona mort, així com un comentari sobre l’obra, Ciència i Caritat de Pablo Picasso. El llibre incideix en la importància i el dret dels malalts a la veritat i a una veritat entenedora i també, el dret a no conèixer, el dret a rebutjar un tractament i a ser alliberat del dolor. El doctor Andreu García exposa en el seu llibre el dret a les cures pal·liatives i a expressar els seus sentiments i creences i a no ser jutjat per això.

El llibre acaba amb un epíleg, amb un resum de les idees generals d’aquesta obra de l’amic Andreu García, un llistat de les lleis més rellevants i un glossari, juntament amb la bibliografia utilitzada.

L’autor d’aquest llibre tan interessant, de 131 pàgines i de fàcil lectura, i que convido a llegir, és també membre de l’Associació de Bioètica i Dret i ho va ser de la Junta Comarcal, al Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, del Comitè d’Ètica Assistencial del Centre Hospitalari i Cardiològic de Manresa i de la Fundació Althaia. El doctor García Aznar, un home d’una extraordinària delicadesa i un gran professional de la medicina, ha col·laborat al llibre, “Estudios de Bioética y Derecho” i a més, ha publicat diversos articles sobre Bioètica, així com també ha presentat comunicacions i ponències en jornades, congressos i cursos de formació en Bioètica.

Com diu el doctor Andreu García en la introducció del seu llibre, “en parlar de la mort i del fet de morir, en realitat del que parlem és de la vida, del final de la vida. D’una vida que aspirem que sigui el màxim de plena i autònoma possible fins al final i si, com pot passar, no és així, que es respecti la nostra voluntat i es preservi la nostra dignitat en tot moment”.

En el tracte amb el doctor García, sempre he trobat en ell un home que sap escoltar, que tot visitant els monjos que jo acompanyava a la seva consulta, mai no anava amb presses ni mirava mai el rellotge. El doctor Andreu García, a més de ser un gran professional de la medicina, és un home d’una gran empatia, amable i afable, molt humà, de tal manera que sap posar-se en la pell del malalt i per això l’entén perfectament. En el doctor Andreu García es compleix a la perfecció aquella frase del doctor Ciril Rozman (catedràtic de la Universitat de Barcelona), quan diu: “Només una bona persona pot ser un bon metge”. I és que el doctor Andreu García és una excel·lent persona i un gran professional de la medicina.

Recomano molt sincerament la lectura d’aquest llibre del doctor Andreu García, ja que està escrit des de l’honestedat, el respecte, la seva gran professionalitat i la gran humanitat d’aquest bon metge i amic.