Michel asegura que la UE está “lista para brindar su apoyo” a España

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que la Unión Europea “está lista para brindar su apoyo” a España y agradeció a los equipos de emergencia españoles “por su inquebrantable compromiso en salvar vidas” tras las inundaciones que ha causado la DANA.

“A todos los equipos de emergencia, gracias por su inquebrantable compromiso en salvar vidas. Europa está lista para brindar su apoyo”, escribió Michel en español, en un mensaje en la red social X.

Abogacía pide se suspendan los juicios en los territorios afectados

La Abogacía Española considera “imprescindible” la inmediata suspensión de todos los juicios previstos para este miércoles y mañana en los territorios afectados por la DANA. El Consejo General de la Abogacía, en coordinación con el Consejo Autonómico, estima necesario “contribuir a reducir los riesgos para ciudadanos y profesionales que pueden generar los desplazamientos originados en el ámbito de la Justicia”, según señala en un comunicado.

Asimismo, pide que se suspendan los plazos procesales para todos los procedimientos por el tiempo mínimo imprescindible, “garantizando en todo caso la prestación de los servicios esenciales”.

Moreno Bonilla llama a los ciudadanos “extremar la precaución”

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla ha reclamado este miércoles “extremar la precaución” ante el temporal que está propiciando la entrada de la DANA por el Mediterráneo, y considera “desgarrador” que los primeros balances hablen de decenas de personas fallecidas y desaparecidas.

Paiporta está “incomunicada” y podría tener “decenas de muertos”, según su alcaldesa

La localidad de Paiporta está totalmente incomunicada y podría tener “decenas” de personas fallecidas, según ha indicado la alcaldesa del municipio, Maribel Albalat, que ha sostenido que no quiere dar una cifra exacta de muertos porque las que le dan “van bailando”.

Albalat ha explicado que ahora mismo “el pueblo de Paiporta -a unos diez kilómetros al suroeste de València- está incomunicado, no funciona nada” y no tienen “ni agua” y ha añadido que están intentando “abrir vías de comunicación”. “Fallecidos en Paiporta hay decenas. Me van dando números pero las cifras bailan y prefiero no decir un número exacto”, ha detallado la alcaldesa.

El sur de Catalunya, en alerta

La catastrófica DANA que ha dejado decenas de muertos en el País Valencià se acerca a Catalunya, aunque llegará debilitada si tenemos en cuenta que en València se han superado los 400 litros en algunas zonas. Según el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), la acumulación de lluvia será importante en el sur del territorio, en la Terra Alta, el Montsià y el Baix Ebre, donde se puede superar el umbral de los 100 litros en 24 horas. Informa Judit Castaño.

El Ayuntamiento de València asegura que el suministro de agua potable está garantizado

El Ayuntamiento de València ha asegurado este miércoles que el suministro de agua potable está garantizado en la ciudad y cumple los parámetros de sanidad pública, y ha remarcado que tras el paso de la DANA no se han producido cortes en la red de la capital.

El Consistorio ha hecho una llamada a la tranquilidad de la población sobre el suministro de agua potable y apela a un consumo responsable de la misma.

Málaga recupera la normalidad en el transporte ferroviario y el aeropuerto

Málaga recupera este miércoles la normalidad en el transporte ferroviario y el aeropuerto de la ciudad tras las inundaciones de por la DANA, en una jornada en la que la Guardia Civil rescató a un total de 44 personas. Las carreteras que en estos momentos continúan con incidentes son: la A-7057 Km 2,8 (Cártama – Estación Cártama), corte total, y la MA-5403 Km 11 (El Chorro-A357), paso alternativo.

En cuanto al ferrocarril, esta pasada madrugada fue encarrilado y retirado el tren de la vía general de alta velocidad a la altura del viaducto de Álora. El aeropuerto Costa del Sol de Málaga ya ha recuperado la normalidad.

El rey traslada su pésame por las víctimas de la DANA y pide precaución a los ciudadanos

Felipe VI ha expresado su pésame a las víctimas de la DANA en el País Valencià y otras comunidades, ha destacado la necesidad de dejar trabajar a los servicios de rescate y ha pedido que los ciudadanos sigan tomando las precauciones necesarias y atendiendo las recomendaciones de las autoridades.

Castilla-La Mancha pedirá la declaración de zona catastrófica

Castilla-La Mancha pedirá la declaración de zona catastrófica tras el paso de la DANA, que en la región ha dejado hasta el momento una persona fallecida, seis desaparecidos e importantes daños sobre todo en Letur (Albacete) y Mira (Cuenca), aunque hay una docena de municipios afectados. Así lo ha anunciado la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante una rueda de prensa este miércoles en la que ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España aprueba esta declaración, a la vez que ha confirmado que “ahora la prioridad son las personas”.

La UE activa el sistema Copérnico para ayudar a coordinar equipos de rescate en España

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este martes que se ha activado el sistema de satélites Copérnico para ayudar a coordinar a los equipos de rescate que hacen frente a los efectos de la DANA en España. “Hemos activado nuestro sistema de satélites Copérnico para ayudar a coordinar los equipos de rescate y ya hemos ofrecido activar el mecanismo de protección civil. Europa está lista para ayudar”, declaró la política alemana en una rueda de prensa.

Aumenta a 62 el número de muertos en València

La cifra de personas fallecidas en las inundaciones de la provincia de València asciende ya a 62, según el último dato ofrecido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana este miércoles. Las mismas fuentes han precisado que se trata de una cifra provisional, dentro del balance efectuado con la información recibida de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias que están participando para atender los efectos de esta catástrofe. El proceso de levantamiento e identificación de las personas fallecidas continúa.

La DANA provoca pequeñas afectaciones en el suministro de gas del País Valencià

La DANA ha provocado “alguna pequeña afectación” en el suministro de gas “en zonas muy concretas” del País Valencià, si bien el servicio está actualmente “bastante normalizado” en los territorios afectados por el temporal. Fuentes del grupo Naturgy han comentado que han reforzado equipos para hacer frente al incremento de avisos que se han tenido a lo largo de la noche y que la compañía sigue volcada en la resolución de incidencias, aunque no disponen aún de cifras sobre cuántos usuarios hay actualmente afectados, aunque insisten en que el grado de afectación es realmente limitado. .

Illa se solidariza con los afectados y ofrece desplazar los efectivos de emergencias catalanes

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviado este martes mensajes de solidaridad a los afectados de las tres comunidades autónomas afectadas por la DANA: País Valencià, Castilla La Mancha y Andalucía. En el marco de la sesión de control en el Parlament, Illa ha explicado que ha puesto a disposición de los tres presidentes autonómicos “todos los efectivos” que tiene Catalunya en caso de que lo necesiten. Y ha expresado sus condolencias a todas las personas que han sufrido las consecuencias del temporal.

El pleno del Parlament ha arrancado este miércoles con un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales y se ha suspendido después de la sesión de control. El presidente de la cámara catalana, Josep Rull, calificó las imágenes “de escalofriantes” y trasladó también la solidaridad del Parlament a los territorios afectados. Durante la sesión de control los representantes de los grupos parlamentarios aprovecharon el inicio de sus intervenciones para enviar muestras de apoyo y pésame a los ciudadanos de las tres comunidades afectadas. Informa Ferran Espada.

Sánchez garantiza toda la ayuda necesaria a las víctimas: “No os vamos a dejar solos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este miércoles su solidaridad y afecto a todas las víctimas del temporal y les ha garantizado toda la ayuda necesaria: “No os vamos a dejar solos”.

En una declaración institucional en la Moncloa tras regresar de un viaje oficial a la India, Sánchez ha dejado claro que la “prioridad absoluta” es ayudar a los afectados y ha pedido a quienes viven el la zonas inundadas que extremen las precauciones y no pongan en peligro su vida.

Unos 155.000 clientes están sin luz en la provincia de València

La distribuidora de la compañía eléctrica Iberdrola, i-DE, ha indicado que unos 155.000 clientes están sin suministro en la provincia de València por los efectos del fuerte temporal de lluvia y viento.

Según ha informado este miércoles Iberdrola, distribuidora eléctrica en la zona, el paso de la DANA por la provincia de València ha ocasionado incidencias en el suministro eléctrico especialmente en la zona de Catadau, donde las lluvias y el fuerte viento han provocado averías en las líneas eléctricas de transporte y distribución que alimentan la subestación ubicada en la zona. Hasta el momento no ha sido posible acceder a esa instalación para valorar lo ocurrido y comenzar los trabajos de reparación, ha indicado la compañía.

El Consorcio cubrirá los daños causados por la dana en cuanto sea posible valorarlos

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) indemnizará los daños causados por la DANA que ha afectado en las últimas horas a las provincias de Valencia y Albacete y que ha causado más de 50 muertos, una vez que los peritos puedan desplazarse a las zonas afectadas y valorar los daños. Así lo ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la red social X, al indicar que el CCS “está preparado para empezar a trabajar sobre el terreno tan pronto como sea posible”.

…

El PP de Carlos Mazón presumió hace un año de suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias

Las redes sociales han recuperado un tuit del Partido Popular de la Comunitat Valenciana de pocos meses después de que Carlos Mazón ganara las elecciones y se convirtiera en president, en el que presumían de que la Unidad Valenciana de Emergencias fuera “el primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón”.

Los agricultores temen pérdidas millonarias y en los cultivos

Sin haber podido entrar aún en los cultivos, los productores valencianos temen los estragos en “miles” de hectáreas de cítricos y caquis y un impacto económico de millones de euros como consecuencia de la DANA, que también ha dañado campos en Andalucía y Castilla-La Mancha. El responsable de Comunicación de AVA-Asaja, Héctor Alepuz, ha explicado así a EFE los efectos de la DANA, además de advertir que no solo se perderá la cosecha de este año, sino que, “seguramente”, se ahoguen y se mueran los árboles, lo que afectará a las próximas campañas.

CCOO recuerda que la ley ampara la ausencia al puesto de trabajo ante riesgos

El sindicato CCOO ha recordado que la normativa ampara la exención al puesto de trabajo al igual que la interrupción de la actividad en situaciones como la que se vive como consecuencia de la DANA. En un comunicado, el sindicato recoge que en el Estatuto de los Trabajadores se prevé como derecho “la integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales” y que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se sustenta en principios generales relativos “a la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo”.

“Con el aviso a la población y la imposibilidad de transitar sin riesgo hacia el centro de trabajo (…) consideramos que la exención al puesto de trabajo está recogido dentro de estos supuestos, igual que lo estaría la causa de fuerza mayor a la hora de la interrupción de la actividad”, ha asegurado en una nota el secretario de Acción Sindical de CCOO País Valencià, Daniel Patiño.

…

Vecinos de Pinedo (València) vuelven a casa, con 280 evacuados acogidos aún en dos centros

Vecinos de la pedanía valenciana de Pinedo que estaban siendo atendidos en los espacios habilitados por el Ayuntamiento de València para asistir a personas afectadas por la DANA podrán volver a sus casas, mientras que la Alqueria del Basket y La Petxina siguen acogiendo a 280 personas, 270 de ellas de municipios colindantes a València.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, María José Catalá, en una comparecencia en la que ha confirmado que por su último contacto con los Bomberos conoce cuatro fallecimientos, aunque cree que ya están computados en los 51 que ha dado a conocer, de forma provisional, la Generalitat durante la mañana de este miércoles.

Suspendida la actividad en trenes, aeropuertos, puertos y autobuses en València

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha suspendido la circulación en el País Valencià, tanto en la línea de alta velocidad con Madrid, como la conexión con Barcelona y en el núcleo de Cercanías, y se ha suspendido también actividad en los aeropuertos, puertos y autobuses.

Feijóo: “Tenemos que estar preparados para malas noticias”

El el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras hablar con el presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, que hay que “estar preparados para malas noticias”. “El problema es que no pueden acceder a muchos sitios”, ha trasladado Feijóo, al tiempo que ha transmitido que “teme” que “las informaciones” que se van a ir conociendo “sean malas” y “los datos desoladores para muchas familias”.

El líder de la oposición ha cancelado su agenda de este miércoles, al igual que otros barones del PP como Fernando López Miras y Jorge Azcón, que tenían previsto participar en un acto en Madrid. Informa Amanda García.

…

El Congreso suspende el pleno de control por la DANA y mantiene el extraordinario de RTVE

El Congreso ha suspendido este miércoles el pleno de control al Gobierno que se estaba celebrando ante la magnitud de la tragedia provocada por la DANA, pero mantiene la sesión extraordinaria convocada este martes para debatir el decreto sobre RTVE.

La decisión ha sido adoptada por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, después de una reunión de la Junta de Portavoces en la que no ha habido acuerdo unánime de los grupos para suspender la actividad plenaria en su conjunto como había pedido el PP.

…

Al menos 200 personas han sido rescatadas en València, pero todavía hay gente atrapada

Los equipos de emergencias han rescatado durante la noche a cerca de dos centenares de personas afectadas por la DANA que ha asolado la provincia de València, pero aún queda mucha gente atrapada en carreteras y lugares a los que no es posible acceder por los efectos de la situación climatológica, ha asegurado el jefe provincial de Bomberos de València, José Miguel Basset.

…

Comienzan los trabajos de levantamiento e identificación de las víctimas mortales

El proceso de levantamiento e identificación de las al menos 51 víctimas mortales se ha iniciado ya, en una jornada en la que València amanece aún con carreteras colapsadas, personas pendientes de rescatar e innumerables daños materiales en múltiples puntos de la provincia arrasados por el paso de la DANA.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ya había avisado esta mañana de que, “en prevención de lo que pueda venir”, se habían activado los medios de Medicina legal e identificación de las posibles víctimas, cuya cifra se irá actualizando durante las próximas horas.

Rufián apunta a los “gobiernos que privatizan” y “empresas que obligan a ir a trabajar”

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha indicado que hay una “responsabilidad política” detrás de la tragedia provocado por el temporal en algunas provincias de Castilla-La Mancha y el País Valencià, denunciando “gobiernos que privatizan” y “empresas que obligan a trabajar” pese a las fuertes lluvias.

A su juicio, lanzar esa denuncia en estos momentos “no es sacar rédito a nada, sino decir la verdad”. “Nosotros decimos desde ya que lo que ha sucedido seguramente es inevitable, pero hay gente que ha muerto porque fue a trabajar y hay gente que ha muerto porque, según quién, no quiso tener un servicio de emergencia digno y bien dotado”, ha subrayado.

…

Al menos 51 muertos por las inundaciones en la provincia de València, según la Generalitat

Al menos 51 personas han muerto por las inundaciones provocadas por el paso de la DANA en la provincia de València, según ha informado la Generalitat Valenciana.

…

Al menos 26 personas rescatadas en Cullera (València) tras desbordarse el Júcar

El Ayuntamiento de Cullera (València) ha informado de que el río Júcar se ha desbordado en el municipio en los diseminados de las partidas del Való, Pegunta, Raconà, Pla y Rafal y por el Marenyet y se ha rescatado a 26 personas, dos de ellas menores, y a 11 animales.

Los cuerpos de seguridad y emergencias, junto con servicios municipales, siguen rescatando a más personas en estos momentos, que están siendo trasladadas a la central de Protección Civil, informa el consistorio.

…

Continúan cortados los principales accesos a València en varios puntos de la A-3 y la A-7

La red principal de carreteras de València continúa cortada en varios puntos de la A-3 y la A-7, la autovía de Torrent CV-36, la V-30 y la V-31, según informa el Centro de Gestión de Tráfico.

El servicio de Metrovalencia sigue suspendido hasta nuevo aviso y no está prevista actividad durante la mañana de este miércoles. Además, los centros educativos de parte de la provincia de Valencia, entre ellos los de la capital, permanecen cerrados este miércoles.

Al menos 13 muertos en València

Los cuerpos de seguridad han informado que han recuperado los cuerpos sin vida de 13 personas a causa de las inundaciones en Torrent, Paiporta, Chiva, Alfafar, Cheste y Alcudia. Entre ellos, hay al menos dos niños y un bebé fallecidos.