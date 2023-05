Compromís per Benicolet: Acord per guanyar (III)

MÚSICA

Donar més difusió musical i vocal a l´Himne a Benicolet que ens va compondre el nostre veí Joan Pellicer Prats.

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Fomentar l´agricultura ecològica i sostenible, amb cursos, i xarrades formatives.

Crear una xarxa de trituradors de restes de poda municipals, per a ús del veïnat, reduint d’aquesta manera les cremes agrícoles.

Donar suport a l´agricultura del nostre poble, amb la recuperació de camps abandonats.

Redactar i aprovar el Pla Local contra Incendis Forestals, que és obligatori, i actualment, aquest Ajuntament encara no en dispossa. Hi ha moltes subvencions que sense aquest Pla, no es poden demanar.

Crear rutes per a caminar, fer senderisme i ciclisme.

Homologaciò de les sendes.

Dissenyar rutes dels riuraus, forns de calç, Cova Fonda, Font de la Teula, Font de la Murta, molins, sínies, assuts, etc. La majoria de la nova generació de xiquets/tes i joves del nostre municipi desconeixen aquests llocs, ja que, actualment, molts d´aquests són inaccessibles, per la falta de neteja.

Recuperar zones verdes del terme, i impulsar accions per a evitar la degradació paisatgística

Acompanyar amb suport econòmic, formatiu i institucional, les associacions del nostre poble. Donar suport a la nova associació, que està creant-se: el Centre Excursionista.

JOVES-ADOLESCENTS.

Per a l’Espai Jove actual, “Niu de Caüllades”, que és un lloc de trobada per ajuntar-se els joves, proposem que també es puguen fer jocs de taula, veure una pel.lícula o documental, i després, comentar-lo els que hi han assistit, etc.

Proposar per als caps de setmana excursions, activitats, gimcanes o rutes guiades.