Compromís per Benicolet: Acord per guanyar (I)

Estimats veïns i veïnes de Benicolet, el grup Compromis per Benicolet que es presenta aquest any a les Eleccions Locals 2023, som gent amb ganes de fer coses pel poble i per al poble.

Nosaltres no vos direm que farem açò o allò, sols volem transmetre algunes de les nostres idees que es podrien dur a cap, però sempre pensant que fins que no estem dins de l’Ajuntament, no podrem confirmar que es vagen a fer.

Des de fora, es veu tot molt bonic, però quan estàs dins, és quan veus la realitat del funcionament de les Administracions Públiques, que són totalment diferents al que la gent es pensa. Així que no volem enganyar a ningú.

Volem dir-vos que intentarem, mitjançant les possibilitats que hi haja econòmicament a l´Ajuntament, les subvencions que es puguen demanar i sempre dins del que ens marque la llei, fer possibles les nostres propostes que ara vos presentem, però estem oberts a escoltar els veïns i veïnes d´aquest municipi, per tal que ens proposeu altres necessitats del poble que considereu oportunes.

Volem ser transparents i oberts a tot el veïnat, així que totes aquelles actuacions que es facen durant l´any, vos les farem arribar mitjançant butlletins informatius, a excepció de les que per la llei de protecció de dades no es poden fer públiques, així com fer enquestes a través del web municipal, per tal d’aconseguir la participació ciutadana.

Les nostres propostes són les següents:

SANITAT

Ens comprometem a fer les gestions necessàries amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a solucionar la falta de metge/essa Pediatra, ja que ens consta que, en l´època de l´estiu, deixen de prestar el servei al municipi.

Subvencionar les vacunes no incloses en la Seguretat Social, per als xiquets/es més menuts del nostre poble.

Donar una cobertura integral, a les persones amb malaltia mental i les seues famílies.

Estudiar la forma de fer algun conveni amb algun tipus de transport, per al desplaçament amb motiu de les visites mèdiques a l´Hospital de Gandia, i subvencionar el cost del trasllat.