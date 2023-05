Compromís per Benicolet: Acord per guanyar (i V)

TRÀNSIT I SENYALITZACIÓ

Ordenar el trànsit per fer-lo unidireccional i revisar la senyalització del trànsit actual del poble.

ORDENANCES

Revisar les ordenances actuals per actualitzar-les i aprovar-ne de noves com són les que fan referència a :

Energies renovables com poden ser, la instal.lació de plaques solars, i eximir-los del pagament de l’Impost de Construcció, Instal.lació i Obres (ICIO), així com donar-los un benefici fiscal en l’IBI.

Fer zones de càrrega i descàrrega, i aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda.

REUNIONS

Reunir-nos amb els Presidents/tes de les associacions, per veure les seues necessitats, i dotar, si cal, d´armaris, prestatgeries, taquilles etc. per tal que puguen deixar els materials que necessite cadascuna de les associacions, i reubicar-les en la part de dalt de l´Ajuntament.

Fer les gestions necessàries per a poder rehabilitar la caseta vella dels caçadors (actualment de propietat privada) i poder fer un refugi, que servisca d´àrea de descans, en les rutes que es programen en la nostra serra, i que actualment té molts racons per descobrir, i ensenyar –los als nostres joves, que, de segur, desconeixen.

Fer gestions, amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per tal que ens donen alguna solució en el pas del Riu de Pinet, que connecta el poble amb el pou de l´aigua potable i de reg, així com a molts habitatges que hi ha en la serra, i que quan plou molt, i ix el riu, es queden aïllats.

Mantindre una reunió amb l´Alcalde/ssa de l´Ajuntament de Llutxent i Quatretonda, per a demanar que comencen les obres del projecte nou de carretera, que va per fora del poble de Llutxent i de Benicolet, i si és per a llarg termini, que ens milloren el tram de carretera des de Benicolet a Quatretonda, ja que és molt estreta i té molta circulació.

Arribar a algun acord entre els/les Mestres, Ampa, i Ajuntament, per solucionar el tema de l´areny del pati on juguen els més menuts, o bé substituir l´arena per sílice, o fer-lo amb tapadora, lona, etc i així evitar les pixarrades/caguerades dels gats, per a evitar possibles contagis als xiquets/tes del col.legi, i ajustar-nos a les neccessitats que ens diguen.

Amb les Administracions Públiques de la Conselleria i Diputació, per a sol.licitar la neteja, i, si cal, ampliar alguns camins que donen accés a la serra, a fi que puguen transitar les dotacions de vehicles de bombers, cisternes, ambulàncies etc, i que en cas de produir-se algun incendi, s´actue al més ràpid possible, sempre pensant a protegir les nostres serres.

Amb la Confederació Hidrográfica del Xúquer, per tal que netegen els barrancs, i demar-li que ens done la concessió del Molí Julià, per a recuperar-lo i restaurar-lo, i si no és posible, exigir que el tinguen en bones condicions.

Intentar recuperar la línia d´autobús per a desplaçar-se a Gandia, o veure de quina manera es pot crear una plataforma local des de l´Ajuntament, denominada Benicar, (com un bablacar) per a qui vulga compartir viatge amb altres persones que tinguen la mateixa destinació D´aquesta manera, estaríem contribuint a contaminar menys l´ambient.

ELS INTEGRANTS D´AQUESTA LLISTA DE COMPROMÍS PER BENICOLET VOS DESITGEM MOLTA SALUT, PER A TOTS ELS VEÏNS I VEÏNES DEL POBLE DE BENICOLET.

RECORDEU QUE ESTEM OBERTS A QUE FEU LES VOSTRES PROPOSTES, PER TAL QUE, ENTRE TOTS, FEM POBLE.