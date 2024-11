Compromís 10 dies. Carta a la militància.

Benvolgut Angel.

En primer lloc, novament, volem agrair l’esforç immens que el conjunt de l’organització, particularment els nostres equips de govern i també els grups municipals en l’oposició dels ajuntaments afectats, estan realitzant. Sens dubte, sou l’orgull de Compromís en aquests dies tan foscos. També volem mostrar el nostre agraïment infinit als i les treballadores públics així com als grups de persones voluntàries.

Deu dies després de la DANA, la pitjor catàstrofe natural de la nostra hist��ria recent, i davant la gestió negligent del govern valencià encapçalat per Carlos Mazón, la societat valenciana ha demostrat que són el municipalisme, les xarxes de solidaritat i suport mutu, així com els serveis públics, els que han permés tirar endavant enmig de la tragèdia i el caos provocats per la manca absoluta de direcció política i coordinació de recursos.

Des de Comprom��s, a més d’ajudar a coordinar la solidaritat de la nostra gent i de col·laborar en les tasques de neteja, des del primer moment ens hem posat a disposició de les autoritats valencianes per a poder arrimar el muscle. Però també pensem que és important no caure en el parany de l’antipolítica, remogut per l’extrema dreta, que fomenta la imatge que tots els partits som iguals o bé busca dissoldre les responsabilitats apel·lant a una unitat buida de política. No podem defugir, sobretot per respecte a les víctimes i les seues famílies, que hi ha hagut una gestió negligent de la DANA. Però tampoc podem obviar que, com fa anys que denunciem, aquest no és un fet aïllat sinó, com la resta d’episodis climàtics extrems, una de les conseqüències de l’emergència climàtica causada pel turbocapitalisme, que viu d’esquena a l’evidència científica perquè uns pocs continuen guanyant més del que necessiten.

Per això, és important que els nostres diputats i diputades a la Diputació de València, les Corts, el Congrés, el Senat i el Parlament Europeu participen i participaran activament en qualsevol acció a favor de la reconstrucció de les zones afectades, posant èmfasi en l’equitat i la protecció social, així com en la mitigació i adaptació a l���emergència climàtica que colpeja amb força el nostre país.

Finalment, l’executiva de Compromís continua a la disposició del conjunt de la militància, així com de la societat valenciana, per defensar la política i les organitzacions col·lectives com la millor eina de transformació social del nostre poble.

Una forta abraçada.

La direcció de Compromís