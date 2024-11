Carta a la militància després l’Executiva Nacional del 5 de novembre.

Benvolgut Angel

Amb el desig que, dins de les circumstàncies, estigueu bé, vosaltres i les vostres famílies i amistats, us escrivim aquesta carta per tal d’informar-vos del treball que està fent el partit, i també perquè ens pugueu fer arribar qualsevol demanda, necessitat o proposta.

En uns moments de dificultats, dolor, dol i indignació, el nostre treball està centrat en:

Primer. Ara, i abans que res, ajudar i fer arribar ajuda, i amb urgència, a les persones i poblacions afectades. L’Àrea de Municipalisme està coordinant l’ajuda que envien als municipis afectats des de municipis no afectats, empreses i associacions col·laboradores, municipis i associacions d’altres territoris, i voluntaris. Parlem de molts camions i furgonetes plenes de material, i molts voluntaris.

En segon lloc, reclamar, a un govern de la vergonya que amaga la informació i que accentua la inquietud, que volem saber; reclamar que arribe l’ajuda necessària; i exigir tot tipus de responsabilitats. Les àrees de Comunicació, Estratègia i Institucional estan coordinant els pronunciaments dels nostres càrrecs, s’ha demanat ja la creació d���una Comissió d’Investigació, i s’elaboren continus pronunciaments públics (en formats de notes de premsa, vídeos, material per a xarxes…).

Tercer. L’Àrea d’Acció Pol��tica està en contacte i coordinada amb les associacions que impulsen una resposta social i ciutadana. Ací el protagonisme i la iniciativa és de les associacions, amb l’objectiu d’expressar la indignació, de mobilitzar la part del país no afectada directament, i de no deixar el carrer per a l’extrema dreta. Nosaltres acompanyem, i ajudem a garantir un moviment cada vegada més ampli: la indignació interpel·la a la majoria de la societat valenciana.

S’ha creat un Gabinet de Crisi, en el qual està implicada tota la direcció i totes les àrees de treball, que està també a la vostra disposició per a qualsevol necessitat. Això és un breu resum del treball fet, ordenat per àrees, per al vostra coneixement.

MUNICIPALISME:

Acompanyar els col·lectius locals de les zones afectades en tot el que necessiten.

En els ajuntaments on governem, donar assessorament per a les decisions a prendre, sempre basades en el principi de prudència.

Hem contactat amb tots els municipis de les comarques afectades, quan la comunicació ha estat possible, per saber com es troba la situació al poble.

Hem contactat amb els secretaris comarcals de la Vall d’Albaida, la Costera, la Safor-Valldigna, la Marina Alta i la Marina Baixa, perquè elaboren un llistat de l’ajuda possible que poden prestar els municipis governats per Compromís.

Hem enviat un missatge als grups comarcals de les comarques afectades perquè informen sobre les necessitats que tenen.

Hem mantingut contacte amb les comarques del Nord per fer seguiment de la situació i coordinar amb comunicació l’enviament de material audiovisual de les zones afectades.

Hem centralitzat la informació proporcionada per voluntaris per estar preparats quan es puga accedir als municipis afectats.

Des del nostre grup a la FVMP, hem instat la direcció de l’ens a enviar un comunicat a tots els ajuntaments valencians per prioritzar els esforços en atendre l’emergència actual i deixar per a més endavant els minuts de silenci convocats per la FEMP.

Hem confeccionat un missatge per informar els col·lectius de les necessitats immediates de les zones afectades i com fer arribar l’ajuda.

Hem enviat maquinària d’empreses privades a Alfafar i Alaquàs.

Voluntaris a l’Horta Sud netegen amb equipament i pales addicionals.

Policies locals de Muro col·laboren per cobrir les nits a la Ribera.

Camions i furgonetes amb menjar i aigua, coordinats per accedir de forma conjunta a les zones.

Compres de botes, pales i cabassos.

Empreses com Wetaka enviaran 2.000 menús a Alzira per repartir a la Ribera.

Autobusos de Catalunya arriben amb voluntaris a pavellons de Picassent i Albalat dels Sorells.

Contacte amb serveis socials per portar material necessari a residències.

Enviaments amb empreses privades de botes, tractors, bombes, material de neteja, aigua i camions amb menjar.

Disposició d’espais fora de la zona afectada per descongestionar els magatzems dels pobles que recullen menjar.

Coordinació amb municipis de tot el País Valencià per a l’enviament de material recollit.

Seguiment diari de la situació de cada municipi.

CORTS:

Baldoví es va reunir amb Mazón i altres portaveus parlamentaris i equips d’emergència al centre de coordinaci�� de l’Eliana el dimecres 30. Des d’aleshores no ha rebut cap altra comunicació del Consell.

Proposta de creació d’una comissió d’investigació que es posarà en marxa quan la situació es normalitze. Vox ha copiat la nostra iniciativa i la va presentar hores més tard.

Petició registrada per a la compareixença del president i dels consellers/es. Mazón compareixerà dijous 14 però no han volgut que compareguen consellers/es.

Registre de bateries d’iniciatives parlamentàries per obtenir informació que suporte futures iniciatives en la comissió d’investigació o per reclamar altres tipus de responsabilitats.

Atenció a mitjans de comunicació a les Corts reclamant segons el missatge del dia.

CONGRÉS I SENAT:

Contacte amb els ministeris d’Interior, Treball, Sanitat, Transport i Cultura per compartir informació diària.

Sol·licitud d’enviament de recursos necessaris, independentment que Mazón els demane, i activació del fons de solidaritat europea.

ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ:

Missatge de solidaritat del poble valencià en contrast amb la inacci�� del govern de Mazón.

Priorització de crítiques a Mazón a través de testimonis imparcials.

Activació de demandes de més recursos a Madrid, encara que Mazón no els sol·licite.

Obtenció de testimonis de regidors i alcaldes nostres al terreny.

Cobertura de l’enviament de maquinària i operaris dels nostres pobles.

PREMSA:

Nota de premsa diària dels diferents portaveus i com a Compromís.

XARXES:

Vídeo d’Àgueda sol·licitant recursos estatals immediats.

Vídeo de Baldoví per a WhatsApp agraint la feina de militants i simpatitzants i donant instruccions per ajudar.

Targetes amb informació de servei per ajudar a través de Compromís i ONGD del País Valencià.

Vídeo d’agraïment als voluntaris.

Vídeos de televisions amb testimonis que culpen Mazón de falta de previsió.

PARLAMENT EUROPEU:

Coordinació amb la presidenta del Parlament Europeu per alertar de la situació greu.

Sol·licitud de mobilització dels mecanismes europeus de protecció civil i confirmació de l’ús dels satèl·lits del programa Copernicus per al mapeig de danys.

Carta oficial a la Comissió Europea demanant la mobilització urgent dels fons d’emergència.

Sol·licitud d’inclusió d’un punt en l’ordre del dia del següent plenari del 13 de novembre i un minut de silenci.

Coordinació amb els Verds Europeus i l’Aliança Lliure Europea per missatges de solidaritat.

Preparació de possibles visites oficials a les zones afectades.

MOVIMENTS SOCIALS:

Xarxa amb entitats i sindicats per coordinar una resposta pol��tica i social responsable.

Reunió amb entitats convocants de les manifestacions i concentracions del dia 7 a Castelló, i 9 a València, Alacant i Elx. Coordinació, i previsió de continuïtat de la mobilització ciutadana.

GABINET JURÍDIC:

Anàlisi de possibles responsabilitats legals derivades de la gestió de la crisi.

Avaluació d’accions realitzades durant la nostra etapa de govern.

Constitució d’una comissió jurídica en una segona fase.

INFRAESTRUCTURES I ECONOMIA:

Centralització de demandes per reparar infraestructures públiques, prioritzant la reconnectivitat de les zones.

Suport a sectors productius afectats i al camp.

Ajuda per a famílies amb danys materials.

Suport a treballadors i autònoms.

Reunió amb regidors i encarregats d���infraestructures per diagnosi i accions.

AGENDA:

Coordinació de reunions com a partit.

Presència d’alts càrrecs en actes com minuts de silenci fora de zones catastròfiques.

ENVIAMENT D’UNA CARTA A LA MILITÀNCIA:

Explicació de les accions realitzades i formes de col·laboració.

A València, 6 de novembre de 2024

L’Executiva Nacional de Més-Compromís

foto: Imagen de las labores de limpieza y desescombro que se realizan en Paiporta, Valencia, uno de los municipios gravemente afectados por el paso de la DANA el pasado martes, 29 de octubre. | BIEL ALIÑO