CAP DE SETMANA DE RELAX

«Puede ser verdad que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que la otra mitad, o casi, nos la deja en nuestras manos. La comparo a uno de esos ríos torrenciales que cuando se enfurecen inundan los llanos, arrasan árboles y edificios, levantan la tierra de un lugar y la llevan a otro. Todos huyen ante él, ceden a su paso sin osar oponerle resistencia en parte alguna. Y aunque los hechos sucedan así, esto no significa que los hombres, cuando los tiempos son tranquilos, no pueden preparar provisiones de diques y espigones, de tal forma que, en crecidas posteriores, o bien sus aguas corrieran por un canal o su ímpetu no fuera tan irregular y tan perjudicial. De manera semejante acontece con la fortuna: demuestra su poder donde no hay una virtud organizada para resistirle, y arremete con su ímpetu donde no hay espigones ni diques para contenerla» (El Príncipe XXV). Como se advierte, Maquiavelo utiliza la metáfora del río desbordado, tan insuperablemente descrita, para poner en evidencia cómo el hombre virtuoso y honorable –en nuestro caso, el político íntegro, cabal y bien formado- debe estar preparado para hacer frente a las desgracias. Y si la mala fortuna le impide cambiar el rumbo de los acontecimientos –que con la técnica y recursos actuales me resulta incomprensible-, al menos con su prudencia y previsión, con su resolución y su temple, será capaz de sobreponerse a los infortunios y, en todo caso, minimizar sus efectos. Y me pregunto, como Cicerón: «¿Hay alguien de un ánimo tan indolente que, a la vista de todo esto, pueda callar y mostrarse indiferente?».