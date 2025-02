CAP DE SETMANA DE DESCANS

Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAM) va anunciar el passat dimecres 29 de gener l’ampliació de la seva col·lecció ‘Primera lliçó‘, una sèrie de llibres de petit format que té per objectiu proporcionar una base sòlida en literatura catalana per a l’alumnat dels graus humanístics, especialment de Filologia Catalana, així com per a totes aquelles persones interessades en aquest àmbit. La iniciativa va sorgir en col·laboració amb la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida (UdL) i el suport de Prefabricats Pujol, consolidant així un projecte acadèmic de gran abast.

Aquesta nova aposta per la difusió del coneixement i la preservació del patrimoni literari català representa una de les principals novetats anunciades en un acte en què van participar, entre altres, Eva Comas-Arnal, escriptora, traductora i periodista, Bernat Juliol, sotsprior i majordom de l’Abadia de Montserrat i administrador del segell, Núria Mañé, directora de les PAM, i Joaquim Noguero, cap del Consell de redacció de la revista Serra d’Or.

A més d’aquesta col·lecció, l’editorial montserratina ha anunciat la publicació d’altres novetats destacades, com Àngel Guimerà a Buenos Aires. Arrelament i internacionalització de Joan Martori, que analitza la recepció de l’obra de Guimerà a Llatinoamèrica, i La presència secular de Montserrat a Itàlia, un estudi sobre l’impacte històric i cultural del monestir en terres italianes.

El catàleg de novetats inclou també obres de literatura infantil, com El singlot extraordinari de Núria Figueras, una història plena d’humor i fantasia per als més petits. Reconeguda per la seva trajectòria en la literatura infantil i la direcció de la revista El Tatano, Figueras ofereix un relat original que promet captivar lectors de totes les edats.

Pel que fa a l’ensenyament del català, PAM continua treballant per treure nous materials pedagògics dins la col·lecció ‘A punt’, que compta amb volums que cobreixen des del nivell A1 fins al C2, amb un enfocament basat en tasques comunicatives. A més, aquest any s’estrena ‘Saladina’, un curs d’aprenentatge de català adaptat a la realitat lingüística i cultural de les Illes Balears. Amb aquestes publicacions, PAM enforteix la didàctica del català, que es complementa amb lectures graduades i estudis sobre metodologies d’ensenyament.

Els dossiers monogràfics de ‘Serra d’Or’

La revista Serra d’Or també presenta un calendari de dossiers temàtics per al 2025, abordant qüestions com la influència del gènere distòpic, la cultura comunitària, el fenomen de la cancel·lació o el futur de la novel·la catalana. Un dels dossiers més esperats serà el dedicat al Mil·lenari de Montserrat, que oferirà una visió àmplia sobre el llegat històric, cultural i espiritual del monestir.

Finalment, el 2025 també veurà la llum Presència d’una absència. Apunts sobre l’espiritualitat contemporània de Ferran Sáez Mateu, un assaig que reflexiona sobre la dimensió espiritual en la societat actual. Amb un estil clar i rigorós, Sáez Mateu convida el lector a explorar les transformacions de l’experiència espiritual en un món cada cop més secularitzat.