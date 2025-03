CAP DE SETMANA A CASA

La última vez que gocé contigo fue en Oporto, el año 2011. Estabas ya enfermo, con un dolencia progresiva. Y, sin embargo, has seguido trabajando, por la verdad y la justicia…, por el amor y la vida de los otros. Has vivido mucho, has pensado y escrito cada vez mejor… Cada semana, tu trabajo en RD o en otros medios, con algunas palabras de saludo de vez en cuando, nos han sostenido en la vida. Mabel, mi mujer, te quería y leía con pasión tus reflexiones sobre Etty Hillesum. Gracias por esa veta mítica, base de toda tu vida.

Has sido un don de Dios. Gracias por haber vivido. Recojo a continuación la semblanza emocionada que te dediqué en mi Diccionario de pensadores cristianos (VD, Estella 2012) Incluyo al final, una reseña de aquel trabajo de condena que nos dedicó J. Galot SJ, acusándonos de herejes a tres teólogos hispanos (a ti, a J. Sobrino y a un servidor).

Te pregunté: ¿Le contestamos? Me respondiste: La mejor contestación es no darnos por enterados y hacer buena teología, que es aquello para lo que Dios nos ha llamado. Tu lo has seguido haciendo hasta hace dos semanas. Gracias por haberlo hecho. Podrá ver el lector, al final de esta reseña, una referencia sa condena de J. Galot, profesor de la Gregoriana en año 1977.

González Faus, José Ignacio(1935-2025 ). Teólogo católico español, de la Compañía de Jesús. Ha sido profesor en la facultad de teología de Barcelona y ha creado una extensa y rigurosa obra académica, abierta a la libertad y a la justicia, en diálogo con la gran tradición de la teología occidental, antigua y moderna.

Pero, al mismo tiempo, ha mantenido un intenso compromiso cultural y social, tanto en los medios de comunicación, como en las asociaciones y grupos al servicio de la justicia social y de la libertad cristiana. Su voz ha sido una referencia esencial en el panorama del pensamiento teológico de España y de América en los últimos cuarenta años. Nadie como él ha encarnado el ideal de cristianismo y de una iglesia abierta al compromiso de la verdad y de la solidaridad.

Su tesis doctoral se titulaba Carne de Dios. Significado salvador de la encarnación en la teología de San Ireneo (Barcelona 1969) y en ella aparecen ya los temas que definirán toda su obra teológica posterior, centrada en la carnalidad del cristianismo, frente a todos los riesgos de evasión espiritualista de muchos semignósticos moderno

Pero su libro más significativo fue La humanidad nueva. Ensayo de cristología (Madrid 1974), que interpretaba la figura y obra de Jesús desde las condiciones sociales del judaísmo de su tiempo, destacando su libertad frente a la ley y su compromiso en favor de los más pobres, reinterpretando desde ese fondo toda la tradición cristológica de la Iglesia. Ese libro marcó un hito en la teología hispana y sigue siendo un lugar de referencia obligado en el panorama del pensamiento cristiano del siglo XX.

Después ha escrito diversos libros sobre cristología, antropología teológica y eclesiología, poniendo siempre de relieve al carácter liberador, y comprometido, pero también gratuito de la fe cristiana. Ha realizado una gran labor teológica, no sólo en el campo de la Cristología, sino también (y sobre todo) en la antropología teológica y la eclesiología. Su figura y obra sigue siendo ejemplar (es ya un clásico) dentro de la teología hispana. Su producción ha sido muy extensa, pues no se contiene sólo en grandes libros, sino también en ensayos y cuadernos de divulgación que se siguen publicando por diversos medios (especialmente on line), manera que no es posible indicarla toda. Por eso pongo de relieve tres de sus rasgos: cristología, eclesiología y compromiso secular.

Cristología. Su primera gran obra creadora estuvo dedicada a la cristología (La humanidad nueva, Madrid 1974). A partir de ella, J. I. González Faus ha publicado media docena de libros y ensayos sobre Jesús, destacando cada vez con más fuerza su identidad y su inserción humana, bien concreta, al lado de los pobres de su tiempo, para descubrir en ella el misterio de Dios. En esa línea quiero citar una página de uno de sus últimos textos sobre Jesús:

«Quienes, a través de los sucesos pascuales, acabaron creyendo en Él, expresaron esa fe confesando al hombre Jesús como la Presencia y la Impronta de la Divinidad misma en esta historia humana (el “Hijo” de Dios). Por eso, quienes profesan esa fe, están en la obligación de evitar que el culto a la divinidad de Jesús, se convierta en una forma de escapar a la interpelación de su humanidad. Pues cuando se cae en aquella tentación, no se pierde simplemente algo humanamente valioso, sino a Dios mismo, ya que se desoye una de las enseñanzas fundamentales del N.T.: que Jesús “aunque era el Hijo”, aprendió en sus propios sufrimientos y en su propia historia humana, que la plenitud del hombre sólo se alcanza en una actitud dialéctica de aceptación y confianza (a la que el N. T. llama “obediencia”: ver Heb 5, 8-9). Debemos reconocer que el cristianismo histórico sucumbió con frecuencia a esa tentación, sobre todo desde que aquellos que más tarde se adjudicarían el título de “vicarios de Cristo”, aceptaron ser proclamados reyes en contra del ejemplo expreso de Jesús. Volver a convertir en piedra angular, la memoria subversiva y rechazada de aquel modo de ser humano, es una de las grandes tareas del cristianismo del futuro» (Memoria subversiva. Memoria subyugante, en Cristianismo y Justicia, Barcelona 2001).

Esta memoria subversiva de Jesús se convierte así en principio de toda cristología, abierta por un lado a las raíces de Israel (pueblo de la memoria) y, por otro, al futuro de la humanidad (es decir, a la esperanza del Reino de Dios). Según esta visión de G. Faus ya no se puede hablar de una divinidad de Jesús que se encuentre fuera (separada) de su humanidad, pues en la misma humanidad se expresa y despliega el Hijo de Dios. Sólo en el hombre Jesús, en su historia concreta, podemos encontrar al Hijo Eterno de Dios, en un camino que G. Faus ha seguido poniendo de relieve en una de sus últimas obras (cf. El rostro humano de Dios, (Santander 2007).