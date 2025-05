Borja, de València al Vaticà Xavier Martínez/La Podcastera (SAÓ)

Ja em perdonaran que l’article d’aquest mes siga tan autoreferencial, però que un pòdcast en valencià i sobre la vida dels papes Borja haja estat guardonat amb el Premi a Millor Pòdcast en Llengua Cooficial de l’Estat als Premios Ondas Globales del Podcast, organitzats per Prisa Audio, la Cadena SER i El País, al meu parer, és motiu més que suficient com per a dedicar-li aquest espai.

Borja, de València al Vaticà és una producció d’À Punt i La República Independiente de la Radio, en la qual he tingut l’honor de ser guionista i productor, i en sis episodis ens acosta les figures de Calixte III i Alexandre VI, oncle i nebot i els dos únics papes valencians de la cristiandat. Al llarg del pòdcast coneixerem com en només cinquanta anys dos valencians originaris de la Costera van ocupar la cadira de sant Pere, com van arraconar les famílies italianes que durant segles s’havien disputat el poder i com la llegenda negra ha embrutat una història que, per si sola, ja és prou fascinant.

Borja, de València al Vaticà s’ha imposat en aquesta categoria a La Turra, produït per 3Cat i La Manchester; Gent de Merda, de Ràdio Primavera Sound; MARE, d’EITB, i Aquí Faltan Paxinas, produït per la Deputación de Pontevedra. Els Premios Ondas Globales del Podcast celebren enguany la quarta edició, amb un total de 1.160 candidatures provinents de 16 països. En aquesta edició s’han reconegut 70 nominats en 14 categories diferents i els guanyadors rebran el premi en una gala que tindrà lloc el proper 9 de juliol en una gala al Teatro Fernán Gómez de Madrid.

Amb la voluntat de buscar el màxim rigor històric i no reproduir les fake news que han perseguit la família Borja al llarg de la història, hem comptat amb les aportacions de grans experts en la matèria com Joan Francesc Mira, el P. Miquel Navarro Sorlí, Sandra Bernabéu, Vicent Baydal, Frederic Aparisi, Verònica Zaragoza, Juanjo Braulio i Santiago Laparra. A més de les veus dels actors valencians Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo) interpretant Alexandre VI i encarregat de narrar-nos la història, Enrique Arce (La Casa de Papel) com a Calixte III i Paula Usero (Las abogadas) en el paper de Lucrècia Borja, ens ajuden a inserir-nos en una experiència immersiva amb dramatitzacions que ens porten de València al Vaticà a viure la història dels Borja.

Aquesta va ser la primera producció que estrenà À Punt Pòdcast, la plataforma de la radiotelevisió pública valenciana, a la primavera de 2024, amb la direcció d’Ángela Sepulveda i Paz Galiana, que també ha estat la productora executiva, amb disseny sonor de Kelu Robles i Eloy de la Haza, guió de ficció de David Pascual, gestió de continguts i producció executiva d’À Punt de Xelo Ribera i Inés Mengual, respectivament, i qui signa aquestes línies, al guió i la producció.

Aquest guardó, un dels més importants del món del pòdcast, és una nova oportunitat per a convidar a escoltar-lo a aquelles persones que encara no el coneguen i, qui sap, si per tal d’impulsar una segona part i seguir aprofundint en la vida d’una família cabdal en la història dels valencians. Perquè, tal com diu la medievalista Sandra Bernabéu al pòdcast, «si el Papa parlava valencià, això vol dir que Déu parlava valencià».

Revista número 512, pàg. 49. Abril 2025.