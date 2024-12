Bisbe Xabier: “Ajudeu-me a saber escoltar les vostres paraules i silencis, a somiar en la llengua catalana” (CATALUNYARELIGIÓ)

Com trobem a faltar bisbes d’aquest tarannà:

Si en algun lloc el nou bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez, havia d’esforçar-se amb les seves paraules era durant la seva ordenació. Micròfon obert, catedral plena, silenci sepulcral. Aquí no podia fallar, i no ho ha fet. Al contrari, s’ha endut nombrosos aplaudiments en diferents moments de la seva al·locució final. Controlant la narrativa i combinant moments emotius, humans, referències culturals i peticions socials. Un equilibri difícil, però que ha funcionat.

Citant d’inici l’escriptora santfeliuenca Joana Raspall, Gómez ha reivindicat que cada paraula “és un batec de vida que vol donar-se”, i si una paraula ha reiterat el nou bisbe de Sant Feliu és la paraula amor. “Com a cristians creiem que l’amor és l’únic que pot ajudar en les fractures humanes i socials”. La poesia i l’Evangeli, ha reafirmat, “la bellesa i la fe”.

“Demano prudència, humilitat, saviesa i fortalesa per servir de la millor manera”

“Ajudeu-me a saber escoltar les vostres paraules i silencis, a somiar en la llengua catalana”, ha demanat el bisbe, referenciant el “paraules d’amor” que cantava Serrat. També ha demanat ajuda per gaudir i fer seu el paisatge geogràfic, cultural, espiritual i humà del bisbat de Sant Feliu.

El bisbe Xabier ha volgut remarcar el seu lema episcopal -humilitas- demanant també “prudència, humilitat, saviesa i fortalesa per servir de la millor manera”. I ha iniciat un llarg agraïment per a totes aquelles persones que durant la seva vida “han forjat la seva biografia”, amb especial i emotiu esment a la seva família, i als seus pares, Manolo i Maite, amb qui amb veu trencada i molt emocionat els hi ha dedicat unes paraules en basc.

“Estimats laics, sou la força de la nostra Església, és la vostra hora!”

I han començat els aplaudiments, que han tornat en nombrosos moments i quan el bisbe més clar parlava de certes reivindicacions socials i pastorals. “Estimats laics, sou la força de la nostra Església, és la vostra hora!”, ha remarcat el bisbe. “Que continuem construint comunitats acollidores, inclusives i missioneres”, ha demanat.

També ha volgut agrair especialment als preveres, diaques i el seminarista de la diòcesi la seva disposició. I ha tingut un especial agraïment pel bisbe antecessor, Agustí Cortés, a qui tota la catedral l’ha aplaudit llargament. “Gràcies, bisbe Agustí per posar-me el llistó tan alt, aquesta serà sempre casa seva”. També ha tingut un record pel bisbe Uriarte, qui el va ordenar de prevere. No ha oblidat referir-se tampoc als bisbes catalans, amb qui des d’avui comença el servei. “Des d’avui començo el servei al nostre poble al costat dels germans bisbes i del primat de la Tarraconense”.

“Gràcies a totes les persones migrants, gràcies per venir al nostre país i revitalitzar les nostres esglésies”

I ha volgut reivindicar una vegada més la seva aposta pels migrants i els més vulnerables. “Gràcies a totes les persones migrants, gràcies per venir al nostre país i revitalitzar les nostres esglésies”, ha afirmat. El bàcul que du el nou bisbe és un obsequi fet per Càritas Sant Feliu. La creu pectoral, que encara no du, ha explicat que està feta amb fusta de pasteres. Ha volgut tenir un esment per a totes aquelles víctimes de violència de tota mena, “de dins i fora de l’Església”.

I recordant que “cada paraula és un batec de vida que vol donar-se”, el bisbe s’ha qüestionat a què o a qui ens donem. “Vigilem al servei de què posem les nostres paraules i silencis”. I ha finalitzat amb dues paraules més, citant l’Abat Oliba, i perquè “arribin als qui tenen influència per recompondre els trencaments del món”, Pau i Treva.