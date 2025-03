Acabe de llegir la novel.la pòstuma de Carme Miquel. La vaig començar només em vas trasladar a l’hospital Virgen del Consuelo, de València. I no l’havia acabat. Havia llegit tres capítols i me la vaig deixar (no tenia ganes de quasi res… ni de llegir). I ara ja recuperat de la situació passada aquest darrer mig any, l’he represa i acabada. M’ha agradat força i la recomane de veritat.

Ací en podreu llegir un fragment.