Àngel Canet Climent (+)

Hui fa 16 anys que tingué lloc el soterrar de mon pare. Havia mort el dia 20 de desembre del 2005. Com he dit moltes vegades: sols mor allò que s’oblida, per això duc ací el record del seu soterrar.

Soneto, Lope de Vega

Desmayarse, atreverse, estar furioso,

áspero, tierno, liberal, esquivo,

alentado, mortal, difunto, vivo,

leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,

enojado, valiente, fugitivo,

satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,

beber veneno por licor suave,

olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,

dar la vida y el alma a un desengaño:

esto es amor: quien lo probó lo sabe.