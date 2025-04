ALGUNES INFORMACIONS

El president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha advocat per reformar la Llei d’Enjudiciament Criminal (Lecrim) en considerar que l’actual està pensada per a “furtagallines” però no per al “gran defraudador ni els casos de tanta corrupció” (eldiario.es).

“Qui diga que la justícia és igual per a tots és que no sap de què parla…” Cal fer justícia i que semble que es fa, i en l’absolució de Camps pel cas d'”els vestits” no es va complir cap d’aquests dos requisits (Mercedes Gallego, Faro de Vigo).

“Cosidó presumeix davant el PP de col.locar un president del Suprem que controlarà “des de darrere” la sala del procés. El portaveu del PP en el Senat demana disculpes per presumir davant dels senadors del PP dels avantatges del repartiment del CGPJ amb el PSOE” (Iñigo Sáenz de Ugarte, Oriol Solé Altimira, Carmen Moraga, elDiario.es).

“Les jutgesses representen el 57,2% de la carrera judicial, però els jutges segueixen essent majoria en els alts tribunals”. (InfoLibre).