Agramunt ensenya el seu patrimoni religiós a les escoles Catalunya Religió Dl. 10/06/2024

Un curs més s’ha dut a terme l’activitat de la visita dels alumnes del Cicle Mitjà de l’Escola Macià-Companys d’Agramunt a dos dels espais que configuren el patrimoni religiós de la població: l’església de l’Assumpció i la capella de la Mare de Déu dels Socors.

Així durant la segona quinzena de maig els alumnes de 3er van visitar el temple parroquial amb una visita guiada per part del capellà Jaume Mayoral, on van poder veure els diferents espais d’aquest temple que és una joia del romànic català, en especial la seva portalada del segle XIII, i que és una església declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Els alumnes també van poder veure els diferents altars i el patrimoni que hi guarden com la imatge romànica de la Mare de Déu dels Socors, el retaule del Roser, les piles baptismals, o els moderns i lluminosos vitralls. El que els va agradar més va ser la visita al campanar de l’església, on van poder veure les campanes i una vista diferent de la vila agramuntina.

Els alumnes de 4rt van visitar un altre indret molt estimat pels agramuntins, la petita capella del Socors, situada a tocar del parc de Riella i del rierol del Sió. Allà els van explicar la història de l’edifici, les seves transformacions i com ha acompanyat la vida religiosa d’Agramunt en els darrers 250 anys des de la seva construcció. Els va interessar la llegenda de com dos pastors van trobar la imatge de la Marededéu, amagada entre matolls a prop del riu Sió, tal com recull un quadre de grans dimensions que hi ha dins l’ermita.

I per acabar aquesta experiència de donar a conèixer el patrimoni religiós a les escoles d’Agramunt, el dimecres 6 de juny van ser els alumnes de 6è de Primària del Col·legi Mare de Déu dels Socós els qui van visitar l’església parroquial i més concretament el campanar (agraint la tasca de neteja que fa prèviament la brigada municipal). Després Mayoral els va fer una breu explicació, on els va parlar de la seva construcció al segle XIV, de la seva alçaria de 31 metres, i de la riquesa ornamental gòtica de la part superior del campanar, que és de les poques que es conserven a Catalunya.

També es va referir a la funció religiosa i social que tenia i té el campanar, explicant la funció de les campanes i els diferents tocs que tenien i ara tenen, i que anuncien celebracions. Després per grups van pujar fins dalt del campanar per poder veure les campanes, la sirena que avisava dels bombardejos aeris de la Guerra Civil, i les vistes que es divisen a més de 30 metres d’altura. També van veure la curiositat de la gran matraca de fusta que encara s’hi conserva.

Abans de tornar a l’escola es van fer un dels tocs de campanes més bonics que es fan pocs dies a l’any, el toc de solemnitats, com per la Festa Major, on totes les vuit campanes toquen a festa grossa, i que en aquesta ocasió van tocar a festa per la visita dels alumnes de 6è.