Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

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    • 13 de setembre de 2026
    62.02. VENÈCIA. Premis i jurats
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    ‘La maison du vent’, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu, Millor òpera prima de Venècia 2026

    El Jurat Internacional de Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» 2026, presidit per per la guionista i directora italiana Carolina Cavalli, d’entre totes les òperes primes de llargmetratge presents en les diverses seccions competitives de la Mostra (Selecció Oficial i Seccions Autònomes i Paral·leles), ha atorgat els premis següents:

    Lleó del Futur – Premi Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis»

    La maison du vent | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

    D’ Auguste Bernard KOUEMO YANGHU, La maison du vent

    Producció: Camerun, França, Bèlgica, Benín, Aràbia Saudita, Qatar. Durada: 1h42.

    Sinopsi: Als vuitanta anys, la Josette viu sola a Yaoundé, al Camerun. Tots els seus fills se n’han anat a Occident. Voldria que construïssin cases al seu país d’origen, amb l’esperança de poder-los tenir algun dia de nou a prop seu. Però el vincle inesperat que estableix amb la Sarah, una noia del barri, posa en qüestió tot allò sobre què ha construït la seva existència: la família, les responsabilitats i les esperances que encara l’animen. «Soc originari del Camerun, però visc a França des de fa vint anys. Fa temps vaig obtenir la ciutadania francesa. Com que el Camerun no reconeix la doble nacionalitat, oficialment ja no soc camerunès. A la pel·lícula, com a la vida real, la Josette és la meva mare. La maison du vent neix de la seva història» (Auguste Bernard Kouemo Yanghu [§])

    Informació: Òpera prima | Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb, Unifrance.

    Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.

    PORTADA: La maison du vent | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

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