‘La maison du vent’, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu, Millor òpera prima de Venècia 2026

El Jurat Internacional de Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» 2026, presidit per per la guionista i directora italiana Carolina Cavalli, d’entre totes les òperes primes de llargmetratge presents en les diverses seccions competitives de la Mostra (Selecció Oficial i Seccions Autònomes i Paral·leles), ha atorgat els premis següents:
Producció: Camerun, França, Bèlgica, Benín, Aràbia Saudita, Qatar. Durada: 1h42.
Sinopsi: Als vuitanta anys, la Josette viu sola a Yaoundé, al Camerun. Tots els seus fills se n’han anat a Occident. Voldria que construïssin cases al seu país d’origen, amb l’esperança de poder-los tenir algun dia de nou a prop seu. Però el vincle inesperat que estableix amb la Sarah, una noia del barri, posa en qüestió tot allò sobre què ha construït la seva existència: la família, les responsabilitats i les esperances que encara l’animen. «Soc originari del Camerun, però visc a França des de fa vint anys. Fa temps vaig obtenir la ciutadania francesa. Com que el Camerun no reconeix la doble nacionalitat, oficialment ja no soc camerunès. A la pel·lícula, com a la vida real, la Josette és la meva mare. La maison du vent neix de la seva història» (Auguste Bernard Kouemo Yanghu [§])
Informació: Òpera prima | Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb, Unifrance.
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PORTADA: La maison du vent | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia
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