Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

  • Qui soc?
    • 12 de setembre de 2026
    62.02. VENÈCIA. Premis i jurats
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    ‘Woman Unknown’, de May el-Toukhy, Lleó d’Or 2026

    El Jurat Internacional del Concurs de la 83a Mostra de Venècia (2-12 de setembre de 2026), presidit per la directora, actriu, guionista i productora estatunidenca Maggie Gyllenhaal, ha atorgat, d’entre els llargmetratges que han participat al Concurs de Venècia 2026 els següents premis:

    Lleó d’Or (a la Millor Pel·lícula)

    Woman Unknown | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

    De May el-TOUKHY, Woman Unknown — Kvinde Ukendt

    Producció: Dinamarca, Suècia, Letònia. Durada: 2h04.

    Sinopsi: Gira al voltant de la Marie, una jove mainadera i empleada domèstica que està a punt de casar-se amb en Christian, un vidu ric i de més edat per a qui treballa. Però la Marie guarda un secret vergonyós. Durant la Segona Guerra Mundial, va mantenir una relació íntima amb un soldat alemany. Ara, el passat de la Marie amenaça d’atrapar-la, i es veu obligada a lluitar per preservar la seva nova condició de senyora de la casa enmig del caos de la postguerra.

    Amb: Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund, Thorbjørn Hedegaard, Marina Bouras, Mia Plantin, Sofia Nolsøe, Flora Sanders

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb| Sobre la cineasta: Viquipèdia (cat)

    Vendes internacionals: Trust Nordisk.

    Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.

    Gran Premi del Jurat

    Possible love | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

    De LEE Chang-dong, Possible love — Ga-neung-han sa-rang

    Producció: Corea del Sud. Durada: 2h44.

    Sinopsi: Dues parelles casades, dos mons que es troben a través de la càmera: un treballador acomiadat i la seva dona, una documentalista i el seu marit. Mentre col·laboren en la realització d’una pel·lícula, els seus camins s’entrellacen i revelen diferències profundes i desitjos inconfessats.

    Amb: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb | ‘Possible Love’, de Lee Chang-dong, seleccionada per als festivals de Venècia i Toronto, fixa les dates d’estrena als cinemes abans de la seva arribada a Netflix (Variety).

    Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026. Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: “Possible love”, de Lee Chang-dong, ‘una de les sensacions de Venècia 2026’, tot i anar de la mà de Netflix

    Millor Direcció

    Dau | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

    Ilya KHRZHANOVSKY, pel seu film Dau

    Producció: Alemanya, França, Suècia. Durada: 3h15 + 15′ de mitja part

    Sinopsi: La trajectòria del brillant científic Dau al llarg de quatre dècades de la seva vida a la Unió Soviètica, del 1928 al 1968, mentre continua les seves investigacions sobre la bomba atòmica.

    Amb: Teodor Currentzis, Radmila Shchogolieva, Anatoly Vasiliev, Maria Nafpliotou, Vladimir Azhippo, Dmitri Tcherniakov, Dmitry Cheglakov, Demian Kudryavtsev, Ekaterina Andreeva, Victoriia Skytska, Konstantin Leshan

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance | Wikipedia (ang), Sobre el projecte multidisciplinar DAU (ang).

    Vendes internacional: Coproduction Office.

    Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.

    Millor Interpretació Femenina

    Woman Unknown | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

    Mathilde Arcel, pel seu treball a la pel·lícula

    De May el-TOUKHY, Woman Unknown — Kvinde Ukendt

    Millor Interpretació Masculina

    Wild Horse Nine | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    John Malkovich, per seu treball a la pel·lícula

    De Martin McDONAGH, Wild Horse Nine

    Producció: Anglaterra, EUA, Xile. Durada: 1h58.

    Sinopsi: Poc abans del cop d’estat d’en Pinochet, el 1973, en MJ (Steve Buscemi), el superior dels agents de la CIA Chris (John Malkovich) i Lee (Sam Rockwell), els trasllada de Santiago a l’illa de Pasqua. Entre les emblemàtiques estàtues de l’illa, mentre els dos companys de llarga trajectòria s’enfronten al seu fosc passat i a les conspiracions del present, el vincle que Chris estableix amb dues estudiants rebels (Mariana di Girolamo i Ailín Salas) amenaça de fer prendre un rumb inesperat a l’estada de tots plegats en aquest paradís remot.

    Amb: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits, Parker Posey

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb.

    Productora anglesa: Blueprint Pictures. Producció, distribució EUA i Vendes internacionals: Searchlight Pictures.

    Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026. Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: Martin McDonagh, amb John Malkovich, Sam Rockwell, la Cia, Xile… primer impacte a Venècia 2026.

    Premi Especial del Jurat

    Naza | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

    De Yuval ABRAHAM i Rachel SZOR, Naza

    Producció: Anglaterra. Durada: 1h20.

    Sinopsi: Documental, rodat de nit als terrats de Tel-Aviv, que revela amb detall els sistemes en què es basa l’assassinat massiu calculat de civils palestins per part d’Israel a Gaza.

    Amb: pendent.

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Naza, el nou film de Yuval Abraham i Rachel Szor, dos dels quatre directors coautors del documental No Other Land — Cap altra terra, guanyador de l’Oscar 2025. Està produït per *The Guardian* i James Wilson (JW Films), amb Jonathan Glazer com a productor executiu | Imdb. Premis: pendent.

    Vendes internacionals: mk2.

    Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026. Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: Al colpidor, implacable, ‘Naza’, cineastes israelians documenten la màquina genocida de l’exèrcit israelià

    Millor Guió

    Un bon petit soldat | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

    Stéphane Brizé, Coralie Amédéo i Olivier Gorce, pel de la pel·lícula

    De Stéphane BRIZÉ, Un bon petit soldat

    Producció: França. Durada: 1h42.

    Sinopsi: La Carla és una alta executiva empresarial i profundament entregada a la seva feina. Insegura sota una aparença impecable, ha aconseguit construir una carrera d’èxit, sovint a costa de la seva vida familiar. Incorporada recentment com a responsable de Recursos Humans d’una gran companyia d’assegurances, té l’encàrrec de vetllar pel benestar dels empleats alhora que manté els objectius de rendiment que li imposa el seu cap. Però descobreix un cas de gestió tòxica en un dels departaments que depèn d’ella. Entre compromisos i renúncies, la línia de l’equilibri per la qual transita esdevé cada cop més estreta.

    Amb: Alba Rohrwacher, Vincent Lindon, David Talbot, Sharif Andoura

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance.

    DE: BTeam. DF: Gaumont.

    Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.

    Premi Marcello Mastroianni a un Actor o Actriu jove emergent

    15/18 | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

    Malou Khebizi, pel seu treball a la pel·lícula

    De Cédric KAHN, 15/18 — A Place To Heal

    Producció: França. Durada: 1h45.

    Sinopsi: La policia porta la Lucia, de 17 anys, a la unitat de psiquiatria infantil i juvenil d’un hospital públic. Aquí, tots els pacients tenen entre 15 i 18 anys. La Lucia coneix el lloc: hi ha estat ingressada diverses vegades. Retroba la seva amiga Eloïse, interna de llarga durada, però també la Yasmine, la Camilia, l’Ulysse, l’André… Tots tenen patologies i trajectòries diferents. Els metges els tracten i els escolten, reben els seus pares i, alhora, gestionen un servei desbordat. Però un dia, l’arribada del misteriós Enzo amenaça de capgirar-ho tot.

    Amb: Zoé Monpart, Malou Khebizi, Kenji Peyran, Patience Munchenbach, Sophie Guillemin, Cédric Kahn, Antoine de Foucauld, Jennifer Decker

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance. Premis: pendent.

    DF: AdVitam. Vendes internacionals: Charades.

    Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: Cédric Khan reviscola a Venècia 2026, endintsant-se amb empatia en una ala de psiquiatria adolescent.

    PORTADA: Woman Unknown | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

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