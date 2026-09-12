‘Woman Unknown’, de May el-Toukhy, Lleó d’Or 2026

El Jurat Internacional del Concurs de la 83a Mostra de Venècia (2-12 de setembre de 2026), presidit per la directora, actriu, guionista i productora estatunidenca Maggie Gyllenhaal, ha atorgat, d’entre els llargmetratges que han participat al Concurs de Venècia 2026 els següents premis:
Producció: Dinamarca, Suècia, Letònia. Durada: 2h04.
Sinopsi: Gira al voltant de la Marie, una jove mainadera i empleada domèstica que està a punt de casar-se amb en Christian, un vidu ric i de més edat per a qui treballa. Però la Marie guarda un secret vergonyós. Durant la Segona Guerra Mundial, va mantenir una relació íntima amb un soldat alemany. Ara, el passat de la Marie amenaça d’atrapar-la, i es veu obligada a lluitar per preservar la seva nova condició de senyora de la casa enmig del caos de la postguerra.
Amb: Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund, Thorbjørn Hedegaard, Marina Bouras, Mia Plantin, Sofia Nolsøe, Flora Sanders
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb| Sobre la cineasta: Viquipèdia (cat)
Vendes internacionals: Trust Nordisk.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.
Producció: Corea del Sud. Durada: 2h44.
Sinopsi: Dues parelles casades, dos mons que es troben a través de la càmera: un treballador acomiadat i la seva dona, una documentalista i el seu marit. Mentre col·laboren en la realització d’una pel·lícula, els seus camins s’entrellacen i revelen diferències profundes i desitjos inconfessats.
Amb: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb | ‘Possible Love’, de Lee Chang-dong, seleccionada per als festivals de Venècia i Toronto, fixa les dates d’estrena als cinemes abans de la seva arribada a Netflix (Variety).
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026. Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: “Possible love”, de Lee Chang-dong, ‘una de les sensacions de Venècia 2026’, tot i anar de la mà de Netflix
Producció: Alemanya, França, Suècia. Durada: 3h15 + 15′ de mitja part
Sinopsi: La trajectòria del brillant científic Dau al llarg de quatre dècades de la seva vida a la Unió Soviètica, del 1928 al 1968, mentre continua les seves investigacions sobre la bomba atòmica.
Amb: Teodor Currentzis, Radmila Shchogolieva, Anatoly Vasiliev, Maria Nafpliotou, Vladimir Azhippo, Dmitri Tcherniakov, Dmitry Cheglakov, Demian Kudryavtsev, Ekaterina Andreeva, Victoriia Skytska, Konstantin Leshan
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance | Wikipedia (ang), Sobre el projecte multidisciplinar DAU (ang).
Vendes internacional: Coproduction Office.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.
Producció: Anglaterra, EUA, Xile. Durada: 1h58.
Sinopsi: Poc abans del cop d’estat d’en Pinochet, el 1973, en MJ (Steve Buscemi), el superior dels agents de la CIA Chris (John Malkovich) i Lee (Sam Rockwell), els trasllada de Santiago a l’illa de Pasqua. Entre les emblemàtiques estàtues de l’illa, mentre els dos companys de llarga trajectòria s’enfronten al seu fosc passat i a les conspiracions del present, el vincle que Chris estableix amb dues estudiants rebels (Mariana di Girolamo i Ailín Salas) amenaça de fer prendre un rumb inesperat a l’estada de tots plegats en aquest paradís remot.
Amb: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits, Parker Posey
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb.
Productora anglesa: Blueprint Pictures. Producció, distribució EUA i Vendes internacionals: Searchlight Pictures.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026. Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: Martin McDonagh, amb John Malkovich, Sam Rockwell, la Cia, Xile… primer impacte a Venècia 2026.
Producció: Anglaterra. Durada: 1h20.
Sinopsi: Documental, rodat de nit als terrats de Tel-Aviv, que revela amb detall els sistemes en què es basa l’assassinat massiu calculat de civils palestins per part d’Israel a Gaza.
Amb: pendent.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Naza, el nou film de Yuval Abraham i Rachel Szor, dos dels quatre directors coautors del documental No Other Land — Cap altra terra, guanyador de l’Oscar 2025. Està produït per *The Guardian* i James Wilson (JW Films), amb Jonathan Glazer com a productor executiu | Imdb. Premis: pendent.
Vendes internacionals: mk2.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026. Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: Al colpidor, implacable, ‘Naza’, cineastes israelians documenten la màquina genocida de l’exèrcit israelià
Producció: França. Durada: 1h42.
Sinopsi: La Carla és una alta executiva empresarial i profundament entregada a la seva feina. Insegura sota una aparença impecable, ha aconseguit construir una carrera d’èxit, sovint a costa de la seva vida familiar. Incorporada recentment com a responsable de Recursos Humans d’una gran companyia d’assegurances, té l’encàrrec de vetllar pel benestar dels empleats alhora que manté els objectius de rendiment que li imposa el seu cap. Però descobreix un cas de gestió tòxica en un dels departaments que depèn d’ella. Entre compromisos i renúncies, la línia de l’equilibri per la qual transita esdevé cada cop més estreta.
Amb: Alba Rohrwacher, Vincent Lindon, David Talbot, Sharif Andoura
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026.
Producció: França. Durada: 1h45.
Sinopsi: La policia porta la Lucia, de 17 anys, a la unitat de psiquiatria infantil i juvenil d’un hospital públic. Aquí, tots els pacients tenen entre 15 i 18 anys. La Lucia coneix el lloc: hi ha estat ingressada diverses vegades. Retroba la seva amiga Eloïse, interna de llarga durada, però també la Yasmine, la Camilia, l’Ulysse, l’André… Tots tenen patologies i trajectòries diferents. Els metges els tracten i els escolten, reben els seus pares i, alhora, gestionen un servei desbordat. Però un dia, l’arribada del misteriós Enzo amenaça de capgirar-ho tot.
Amb: Zoé Monpart, Malou Khebizi, Kenji Peyran, Patience Munchenbach, Sophie Guillemin, Cédric Kahn, Antoine de Foucauld, Jennifer Decker
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance. Premis: pendent.
DF: AdVitam. Vendes internacionals: Charades.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles de Venècia 2026. Ressons compartits, en aquest blog, a l’apunt: Cédric Khan reviscola a Venècia 2026, endintsant-se amb empatia en una ala de psiquiatria adolescent.
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PORTADA: Woman Unknown | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia
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