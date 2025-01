Vilaweb parla destacadament de KNEECAP, la jove, valenta, desacomplexada, rebel… premiada pel·lícula irlandesa que fa una aferrissada defensa de la llengua pròpia

Vilaweb publica un treballadíssim article titulat Kneecap, el grup de hip-hop irlandès que no suporten els unionistes ni el Regne Unit i que ara triomfa al cinema.

Cinematogràficament, la pel·lícula té un valor limitat; però us en recomano la visió pel seu contingut temàtic i sí, com he dit, pel seu aire juvenil, descarat, festiu, humorístic i reivindicatiu: així vaig acabar el meu comentari del film a l’apunt Fitxa i comentari: “Kneecap”, de Rich Peppiatt.

Sí, us en recomano la visió: la programen alguns cineclubs i està disponible a FilminCat (tot i que no l’han subtitulat ni doblat al català, hi és per l’interès per la llengua pròpia) i a Filmin, des del 10 de gener de 2025, com ja vaig avançar a “Kneecap”: triomfadora pel·lícula que reivindica la llengua irlandesa.

A més a més, aquesta pel·lícula ha triomfat de valent als premis del cinema independent britànic (7 premis, de 14 nominacions), guardonada al Festival de Sundance, està nominada en 6 categories als BAFTA, és a la llista de les 15 pel·lícules pre-seleccionades per l’Oscar al Millor Film Internacional.

A casa nostra es va estrenar comercialment el setembre de l’any passat, però va passar sense pena ni glòria, en bona part, si em permeteu l’opinió que en tinc, per culpa de la distribuïdora, que l’ha venuda (i la segueix venent) com una cinta de sexe i drogues, que certament n’hi ha al llarg del metratge, però no pas pel que són els seus actius més importants: el document que basteix sobre el jovent a l’Irlanda del Nord posterior als acords de pau i la reivindicació contundent, rabiosa, ferotge, de la llengua pròpia. Sí, té l’antecedent de “Trainspotting“, però “KNEECAP” no va del mateix, encara que ho sembli…