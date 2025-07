Venècia 2025 – Orizzonti.

És a Orizzonti de la Mostra de Venècia 2025 que s’estrenarà mundialment Estrany riu, de Jaume Claret Muxart. Vegem el total de pel·lícules amb què se les haurà aquest film català:

MOTHER – FILM DI APERTURA

di TEONA STRUGAR MITEVSKA

con Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski / Belgio, Macedonia del Nord, Svezia, Danimarca, Bosnia ed Erzegovina / 103’

KOMEDIE ELAHI (DIVINE COMEDY)

di ALI ASGARI

con Bahram Ark, Sadaf Asgari, Hossein Soleimani, Bahman Ark, Mohammad Soori, Amirreza Ranjbaran / Iran, Italia, Francia, Germania, Turchia / 98’

HIEDRA

di ANA CRISTINA BARRAGÁN

con Simone Bucio, Francis Eddú Llumiquinga / Ecuador, Messico, Francia, Spagna / 98’

IL RAPIMENTO DI ARABELLA

di CAROLINA CAVALLI

con Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei, Eva Robin’s / Italia / 107’

ESTRANY RIU (STRANGE RIVER)

di JAUME CLARET MUXART

con Jan Monter, Nausicaa Bonnín, Francesco Wenz, Jordi Oriol, Bernat Solé, Roc Colell / Spagna, Germania / 103’

HARÀ WATAN (LOST LAND)

di AKIO FUJIMOTO

con Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin / Giappone, Francia, Malesia, Germania / 99’

GRAND CIEL

di AKIHIRO HATA

con Damien Bonnard, Samir Guesmi, Mouna Soualem / Francia, Lussemburgo / 91’

ROSE OF NEVADA

di MARK JENKIN

con George MacKay, Callum Turner, Francis Magee, Edward Rowe, Tina Rosalind, Mary Woodvine / Regno Unito / 114’

LATE FAME

di KENT JONES

con Willem Dafoe, Greta Lee, Edmund Donovan / USA / 90’

DINȚI DE LAPTE (MILK TEETH)

di MIHAI MINCAN

con Emma Ioana Mogos, Marina Palii, Igor Babiac, Istvan Teglas / Romania, Francia, Danimarca, Grecia, Bulgaria / 104’

PIN DE FARTIE

di ALEJO MOGUILLANSKY

con Santiago Gobernori, Cleo Moguillansky, Laura Paredes, Marcos Ferrante, Luciana Acuña, Maxi Prietto, Laura López Moyano, Fernando Tur, Margarita Fernández, Alejo Moguillansky / Argentina / 106’

OTEC (FATHER)

di TEREZA NVOTOVÁ

con Milan Ondrík, Dominika Morávková, Dominika Zajcz, Martina Sľúková, Aňa Geislerová, Peter Ondrejička, Peter Bebjak, Ingrid Timková, Roman Polák / Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia / 102’

EN EL CAMINO

di DAVID PABLOS

con Victor Prieto Simental, Osvaldo Sanchez Valenzuela / Messico, Francia / 93’

SONGS OF FORGOTTEN TREES

di ANUPARNA ROY

con Naaz Shaikh, Sumi Baghel, Bhusan Shimpi, Ravi S Mann, Pritam Pilania, Lovely Singh/ India / 80’

UN ANNO DI SCUOLA

di LAURA SAMANI

con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno / Italia, Francia / 102’

THE SOUFFLEUR

di GASTÓN SOLNICKI

con Willem Dafoe, Lilly Lindner, Claus Philip, Stephanie Argerich, Gastón Solnicki / Austria, Argentina / 78’

BARRIO TRISTE

di STILLZ

con Juan Pablo Baena, Samuel Velazquez, Tomas Tinoco Higuita, Bryan Erlin Garcia, Samuel Andres Celis, Brahian Acecedo, Samuel Ruiz, Estiven Salazar, Jose Arley Marin Gonzalez / Colombia, USA / 84’

HUMAN RESOURCE

di NAWAPOL THAMRONGRATTANARIT

con Prapamonton Eiamchan, Paopetch Charoensook, Chanakan Rattana-Udom, Pimmada Chaisaksoen / Thailandia / 122’

FUNERAL CASINO BLUES

di RODERICK WARICH

con Jutamat Lamoon, Wason Dokkathum, Jutarat Burinok / Germania / 153’

ORIZZONTI – CORTI

NORHEIMSUND

di ANA ALPIZAR

con Paula Massó Varela, Yaité Ruiz, Darianis Palenzuela, Kiriam Gutiérrez / Cuba, USA / 12’

MERRIMUNDI

di NILES ATALLAH

Animazione / Cile / 21’

LA LIGNE DE VIE (THE LIFELINE)

di HUGO BECKER

con Alexis Manenti, Jeanne Goursaud, Damien Jouillerot, Gilles Cohen, David Talbot / Francia / 20’

JE CROIS ENTENDRE ENCORE (I HEAR IT STILL)

di CONSTANCE BONNOT

con Viki Assayas, Nathalie Richard / Francia / 16’

KUSHTA MAYN, LA MIA COSTANTINOPOLI

di NICOLÒ FOLIN

con Roberto Citran, Leo Folin, Hlib Tovstoluh / Italia / 19’

PRAYING MANTIS

di JOE HSIEH, YONFAN

Animazione / Taipei, Hong Kong SAR / 18’

YOU JIAN CHUI YAN (A SOIL A CULTURE A RIVER A PEOPLE)

di VIV LI

con Zezhi Long / Germania, Belgio, Cina / 15’

EL ORIGEN DEL MUNDO (THE ORIGIN OF THE WORLD)

di JAZMIN LOPEZ

con Leila Loforte / Argentina / 12’

THE CURFEW

di SHEHREZAD MAHER

con Sathya Sridharan, Balinder Johal, Sara Haider, Rajesh Bose, Chris Thorn / USA / 19’

LION ROCK

di NICK MAYOW, PRISCA BOUCHET

con Anton Falstie-Jensen, Mia Blake, Jonno Roberts / Nuova Zelanda / 16’

SAINT SIMEON

di OLUBUNMI OGUNSOLA

con Kanayo O. Kanayo, Ego Ihenacho, Victor Obioha / Nigeria / 18’

UTAN KELLY (WITHOUT KELLY)

di LOVISA SIRÉN

con Medea Strid, Truls Carlberg / Svezia / 15’

COYOTES

di SAID ZAGHA

con Maria Zreik, Ali Suliman, Yumna Marwan / Palestina, Francia, Giordania, UK / 20’

NEDOSTUPNI (UNAVAILABLE)

di KYRYLO ZEMLYANYI

con Vladyslav Makariuk, Ostap Orest Pasichnyk, Konstiantyn Shamin, Yurii Yevsiukov, Oksana Tsymbal, Serhii Hornyi, lllia Rassokhin / Ucraina, Francia, Belgio, Bulgaria, Paesi Bassi / 20’

ORIZZONTI CORTI – FUORI CONCORSO

RUKELI

di ALESSANDRO RAK

Animazione / Italia, Svezia / 5’

ORIZZONTI CORTI – Omaggio alla Scuola di Cinema

“A Wave in the Ocean” (AWITO)

GIRL TIME

di ELEANOR BISHOP

con Amanda Tito, Camille Lane, Rosa Glennie / Nuova Zelanda / 12’

THE GIRL NEXT DOOR

di MINGJIAN CUI

con An Ann, Yihan Roxie Pu, Kunxiao Willem Wu, Lila Yu, Thomas Chin / Nuova Zelanda / 14’

THE BRIGHTNESS

di FREYA SILAS FINCH

con Emile Boyle, Jodie Rimmer, Gideon T. Smith, Angus Stevens / Nuova Zelanda / 13’

IN CONVERSATION WITH JACK MAURER

di HASH

con Kieran Charnock, Te Ao o Hinepehinga, Lucy Wigmore / Nuova Zelanda / 14’

SOCKS

di TODD KAREHANA

con Monty Walker, Indy Urban, Billy Cox, Katy Thomas / Nuova Zelanda / 12’

KURĪ

di ANA CHAYA SCOTNEY

con Keporah Torrance, Niwa Whatuira, Lachie Oliver-Kerby, Puni Tiakiwai / Nuova Zelanda / 13’

A VERY GOOD BOY

di SAMUEL TE KANI

con Simon Leary, Max Currie / Nuova Zelanda / 17’

FOTO: “Estrany riu”, de Jaume Claret Muxart (Web de Jaume Claret)