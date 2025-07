Venècia 2025 – la Competició.

Avui s’ha anunciat la selecció de la 82a Mostra de Cinema de Venècia (27 d’agost – 6 de setembre). En aquest apunt reprodueixo (sense traduir de l’italià ni editar) la llista dels films que participen a la competició veneciana enguany.

LA GRAZIA – FILM DI APERTURA

di PAOLO SORRENTINO

con Toni Servillo, Anna Ferzetti / Italia / 131’

THE WIZARD OF THE KREMLIN

di OLIVIER ASSAYAS

con Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright / Francia / 120’

JAY KELLY

di NOAH BAUMBACH

con George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher / USA, Regno Unito, Italia / 132’

THE VOICE OF HIND RAJAB

di KAOUTHER BEN HANIA

con Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees, Saja Kilani / Tunisia, Francia / 89’

A HOUSE OF DYNAMITE

di KATHRYN BIGELOW

con Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke / USA / 112’

RI GUA ZHONG TIAN (THE SUN RISES ON US ALL)

di CAI SHANGJUN

con Xin Zhilei, Zhang Songwen, Feng Shaofeng / Cina / 133’

FRANKENSTEIN

di GUILLERMO DEL TORO

con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery / USA / 149’

ELISA

di LEONARDO DI COSTANZO

con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon, Valeria Golino / Italia, Svizzera / 105’

À PIED D’OEUVRE

di VALÉRIE DONZELLI

con Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen / Francia / 92’

SILENT FRIEND

di ILDIKÓ ENYEDI

con Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Sylvester Groth, Martin Wuttke, Johannes Hegemann, Rainer Bock, Léa Seydoux / Germania, Francia, Ungheria / 145’

THE TESTAMENT OF ANN LEE

di MONA FASTVOLD

con Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin, Tim Blake Nelson, Christopher Abbott, Matthew Beard, Scott Handy, Jamie Bogyo, Viola Prettejohn, David Cale / Regno Unito / 130’

FATHER MOTHER SISTER BROTHER

di JIM JARMUSCH

con Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat, Françoise Lebrun / USA, Irlanda, Francia / 110’

BUGONIA

di YORGOS LANTHIMOS

con Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone / Regno Unito / 117’

DUSE

di PIETRO MARCELLO

con Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato, Gaja Masciale, Vincenza Modica, Mimmo Borrelli, Savino Paparella / Italia / 122’

UN FILM FATTO PER BENE

di FRANCO MARESCO

Documentario / Italia / 100’

ORPHAN

di LÁSZLÓ NEMES

con Bojtorján Barabás, Andrea Waskovics, Grégory Gadebois, Elíz Szabó, Sándor Soma, Marcin Czarnik / Ungheria, Regno Unito, Germania, Francia / 132’

L’ÉTRANGER

di FRANÇOIS OZON

con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud / Francia / 120’

EOJJEOL SUGA EOPDA (NO OTHER CHOICE)

di PARK CHAN-WOOK

con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won / Corea del Sud / 139’

SOTTO LE NUVOLE

di GIANFRANCO ROSI

Documentario / Italia / 115’

THE SMASHING MACHINE

di BENNY SAFDIE

con Dwayne Johnson, Emily Blunt / USA / 123’

NÜHAI (GIRL)

di SHU QI

con Roy Chiu, 9m88, Bai Xiao-Ying / Taipei / 125’

FOTO DE L’APUNT: “L’Étranger”, de François Ozon