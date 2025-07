Venècia 2025 – Fora de Competició.

A l’anunci d’avui de les pel·lícules que es veuran a la Mostra de Venècia 2025 (27 d’agost – 6 de setembre), s’ha detallat l’ingent quantitat de títols que s’hi projectaran fora de competició, dividits en apartats: ficcions, no ficcions, cinema i música, sèries i curtmetratges fora de concurs. Ara en publico la llista (sense traduir de l’italià ni editar):

CHIEN 51 – FILM DI CHIUSURA

di CÉDRIC JIMENEZ

con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi, Artus, Lala &ce, Stéphane Bak, Thomas Bangalter / Francia / 100’

BOŞLUĞA XÜTBƏ (SERMON TO THE VOID)

di HILAL BAYDAROV

con Huseyn Nasirov, Maryam Naghiyeva, Rana Asgarova, Elshan Abbasov, Orkhan Iskandarli / Azerbaijan, Messico, Turchia / 112’

L’ISOLA DI ANDREA

di ANTONIO CAPUANO

con Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni, Andrea Migliucci / Italia / 105’

IL MAESTRO

di ANDREA DI STEFANO

con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech / Italia / 125’

AFTER THE HUNT

di LUCA GUADAGNINO

con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny / USA / 139’

HATESHINAKI SCARLET

di MAMORU HOSODA

Animazione / Giappone / 112’

DEN SIDSTE VIKING (THE LAST VIKING)

di ANDERS THOMAS JENSEN

con Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Sofie Gråbøl, Bodil Jørgensen, Lars Brygmann, Søren Malling, Kardo Razzazi, Peter Düring / Danimarca, Svezia / 116’

IN THE HAND OF DANTE

di JULIAN SCHNABEL

con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore, Benjamin Clementine / USA, Italia / 150’

LA VALLE DEI SORRISI

di PAOLO STRIPPOLI

con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Giulio Feltri, Paolo Pierobon / Italia, Slovenia / 122’

DEAD MAN’S WIRE

di GUS VAN SANT

con Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha’la, Al Pacino / USA / 105’

ORFEO

di VIRGILIO VILLORESI

con Luca Vergoni, Giulia Maenza, Aomi Muyock, Vinicio Marchioni / Italia / 74’

NON FICTION

KABUL, BETWEEN PRAYERS

di ABOOZAR AMINI

Paesi Bassi, Belgio / 99’

FERDINANDO SCIANNA – IL FOTOGRAFO DELL’OMBRA

di ROBERTO ANDÒ

Italia / 86’

MARC BY SOFIA

di SOFIA COPPOLA

USA / 97’

I DIARI DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI. CAPITOLO TERZO

di YERVANT GIANIKIAN, ANGELA RICCI LUCCHI

Italia / 120’

GHOST ELEPHANTS

di WERNER HERZOG

USA/ 98’

BABA WA AL-QADHAFI (MY FATHER AND QADDAFI)

di JIHAN K

USA, Libia / 88’

THE TALE OF SYLIAN

di TAMARA KOTEVSKA

Macedonia del Nord / 80’

NUESTRA TIERRA

di LUCRECIA MARTEL

con Comunidad Chuschagasta / Argentina, USA, Messico, Francia, Paesi Bassi, Danimarca / 119’

REMAKE

di ROSS MCELWEE

USA / 114’

KIM NOVAK’S VERTIGO

di ALEXANDRE PHILIPPE

USA / 76’

COVER-UP

di LAURA POITRAS, MARK OBENHAUS

USA / 115’

BROKEN ENGLISH

di JANE POLLARD, IAIN FORSYTH

Regno Unito / 96’

ZAPISKI NASTOYASHEGO PRESTUPNIKA (NOTES OF A TRUE CRIMINAL)

di ALEXANDER RODNYANSKY, ANDRIY ALFEROV

Ucraina, USA / 117’

DIRECTOR’S DIARY

di ALEKSANDR SOKUROV

Russia, Italia / 305’

HUI JIA (BACK HOME)

di TSAI MING-LIANG

Taipei / 67’

FUORI CONCORSO – SPECIALE CINEMA & MUSICA

NINO. 18 GIORNI

di TONI D’ANGELO

Italia / 90’

PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO

di FRANCESCO FEI

Italia / 82’

NEWPORT AND THE GREAT FOLK DREAM

di ROBERT GORDON

USA / 99’

FRANCESCO DE GREGORI NEVERGREEN

di STEFANO PISTOLINI

Italia / 89’

FUORI CONCORSO – SERIES

UN PROPHÈTE (EP. 1-8)

di ENRICO MARIA ARTALE

con Sami Bouajila, Mamadou Sidibé, Ouassini Embarek, Salim Kechiouche, Matthieu Lucci, Naïla Harzoune, Faued Nabba, Hugo Dillon, Rachid Guellaz, Guilaine Londez, Moussa Maaskri / Francia / 451’

PORTOBELLO (EP. 1-2)

di MARCO BELLOCCHIO

con Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano / Italia, Francia / 120’

ETTY (EP. 1-6)

di HAGAI LEVI

con Julia Windischbauer, Sebastian Koch / Francia, Germania, Paesi Bassi / 327’

IL MOSTRO (EP. 1-4)

di STEFANO SOLLIMA

con Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis, Giordano Mannu / Italia / 217’

FUORI CONCORSO – CORTOMETRAGGI

ORIGIN

di YANN ARTHUS-BERTRAND

Francia / 30’

BOOMERANG ATOMIC

di RACHID BOUCHAREB

Documentario / Francia / 21’

HOW TO SHOOT A GHOST

di CHARLIE KAUFMAN

con Jessie Buckley, Josef Akiki / USA, Grecia / 27’

FOTO: Julia Roberts i Andrew Garfield, a “After the hunt”, de Luca Guadagnino (Mostra de Venècia)