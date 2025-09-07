Club 7 Cinema

3.2.01. MOSTRA DE VENÈCIA. Premis i jurats
Venècia 2025: els premis

La Giuria di VENEZIA 82, presieduta da Alexander Payne e composta da Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao, dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

 

LEONE D’ORO per il miglior film a:
FATHER MOTHER SISTER BROTHER di Jim Jarmusch (USA, Irlanda, Francia)

 

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:
THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia)

 

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:
Benny Safdie per il film THE SMASHING MACHINE (USA)

 

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a:
Xin Zhilei nel film RI GUA ZHONG TIAN (THE SUN RISES ON US ALL) di Cai Shangjun (Cina)

 

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a:
Toni Servillo nel film LA GRAZIA di Paolo Sorrentino (Italia)

 

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
Valérie Donzelli e Gilles Marchand per il film À PIED D’ŒUVRE di Valérie Donzelli (Francia)

 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:
SOTTO LE NUVOLE di Gianfranco Rosi (Italia)

 

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore o attrice emergente a:
Luna Wedler nel film SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi (Germania, Ungheria, Francia)

Orizzonti

La Giuria ORIZZONTI della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross, dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 14 cortometraggi in concorso, assegna:

 

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:
EN EL CAMINO (ON THE ROAD) di David Pablos (Messico)

 

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:
Anuparna Roy per il film SONGS OF FORGOTTEN TREES (India)

 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:
HARÀ WATAN (LOST LAND) di Akio Fujimoto (Giappone, Francia, Malesia, Germania)

 

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a:
Benedetta Porcaroli nel film IL RAPIMENTO DI ARABELLA di Carolina Cavalli (Italia)

 

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a:
Giacomo Covi nel film UN ANNO DI SCUOLA di Laura Samani (Italia, Francia)

 

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
Ana Cristina Barragán per il film HIEDRA (THE IVY) (Ecuador)

 

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:
UTAN KELLY (WITHOUT KELLY) di Lovisa Sirén (Svezia)

Premio Venezia opera prima

La Giuria LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Charlotte Wells e composta da Erige Sehiri, Silvio Soldini assegna il premio

LEONE DEL FUTURO
PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:
SHORT SUMMER di Nastia Korkia (Germania, Francia, Serbia)
GIORNATE DEGLI AUTORI

Venezia Spotlight

PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a:
CALLE MÁLAGA
di Maryam Touzani (Marocco, Francia, Spagna, Germania, Belgio)

Venezia Classici

La Giuria di VENEZIA CLASSICI presieduta da Tommaso Santambrogio e composta da 23 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle università italiane, assegna:

 

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA a:
MATA HARI di Joe Beshenkovsky e James A. Smith (USA)

 

il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a:
BASHU, GHARIBEYE KOOCHAK (BASHÙ, IL PICCOLO STRANIERO) di Bahram Beyzaie (Iran, 1985)

Venice Immersive

La Giuria VENICE IMMERSIVE presieduta da Eliza McNitt e composta da Gwenael François e Boris Labbé dopo aver visionato i 30 progetti in concorso, assegna:

 

il GRAN PREMIO VENICE IMMERSIVE a:
THE CLOUDS ARE TWO THOUSAND METERS UP di Singing Chen (Taipei, Germania)

 

il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a:
LESS THAN 5GR OF SAFFRON di Négar Motevalymeidanshah (Francia)

 

il PREMIO PER LA REALIZZAZIONE VENICE IMMERSIVE a:
A LONG GOODBYE di Kate Voet e Victor Maes (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi)

Premi collaterali

Premio 1964 POP ART AWARD | Cineteca della Calabria
VALERIA BRUNI TEDESCHI
Arca CinemaGiovani | Arca CinemaGiovani
Miglior film in concorso Venezia 82: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania
Miglior film italiano a Venezia: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino

 

Premio Autrici Under 40 dedicato a Valentina Pedicini | Parallelo 41 Produzioni
Miglior Regia: Laura Samani per UN ANNO DI SCUOLA (Italia, Francia) – Orizzonti
Miglior Sceneggiatura: Mayra Hermosillo per VAINILLA (Messico) – Giornate degli autori

 

Premio BookCiak | Associazione Calipso
Vincitore: L’ÉTRANGER di François Ozon

 

Premio Brian | UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
Vincitore: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino

 

Fundacion Casa Wabi – Mantarraya Award | Fundaciòn Casa Wabi e  Mantarraya Production
Destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

 

XXXVII Prix CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni – Medaglia Fellini 2025 | Consiglio Internazionale del Cinema e della Televisione CICT UNESCO – Comitato Italiano
Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther ben Hania

 

Premio Cinema & Arts | Associazione Kalambur Teatro in collaborazione con Ateatro e Centro Sperimentale Accademia Eleonora Duse
Miglior film: THE TALE OF SILYAN di Tamara Kotevska e QUI VIT ENCORE di Nicolas Wadimof
Menzione speciale per il miglior artista multi-disciplinare: MORTEZA AHMADVAND (IRAN) FIROUZEH KHOSROVANI (IRAN)

 

Premio CinemaSarà | Fondazione Cineteca Italiana di Milano
Vincitore: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi

 

Premio CROCE ROSSA ITALIANA | Croce Rossa Italiana
Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

 

Premio Edipo Re | Edipo Re Srl Sociale in collaborazione con Università degli Studi di Padova e Università Ca’ Foscari
Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther ben Hania e SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi
Premio Giuria Giovani di Ca’ Foscari: STRAIGHT CIRCLE di Oscar Hudson

 

Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente | Fondazione Fai Cisl Studio e Ricerche
Vincitore: HUMAN RESOURCE di Nawapol Thamrongrattanarit
Menzione speciale tema del lavoro: À PIED D’ŒUVRE di Valérie Donzelli
Menzione speciale tema dell’ambiente: GHOST ELEPHANTS di Werner Herzog
Menzione Speciale tematica Ambiente sociale: SOTTO LE NUVOLE di Gianfranco Rosi

 

Premio Fanheart3 | Associazione Fanheart3
Graffetta d’Oro al miglior film: FRANKENSTEIN di Guillermo Del Toro
Nave d’Argento alla migliore OTP: al personaggio SCARLET / HIJIRI del film Hateshinaki Scarlet di Mamoru Hosoda
XR Fan Experience: HAPPY SHADOW di Pei-Ying Lin e Ting-Ruei Su

 

Premio FEDIC | Federazione Italiana dei Cineclub
Miglior film: LA VALLE DEI SORRISI di Paolo Strippoli
Miglior cortometraggio: ARCA di Lorenzo Quagliozzi
Premio Speciale Film Impresa | Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo
Vincitore: FERDINANDO SCIANNA – IL FOTOGRAFO DELL’OMBRA di Roberto Andò

 

The International Critics Prize (FIPRESCI Prize) | FIPRESCI – International Federation of Film Critics
Miglior film di Venezia 82: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi
Miglior film di Orizzonti/Settimana Internazionale della Critica/Giornate degli Autori: AGON di Giulio Bertelli (Settimana Internazionale della Critica)

 

Premio Europa Cinemas Label | Giornate degli Autori
BEARCAVE di Stergios Dinopoulos e Krysianna B. Papadakis

 

Premio del Pubblico/People Choice’s Award | Giornate degli Autori
MEMORY di Vladlena Sandu ex-aequo A SAD AND BEAUTIFUL WORLD di Cyril Aris

 

Premio Giornate degli Autori (GDA Director’s Award) | Giornate degli Autori
Vincitore: INSIDE AMIR di Amir Azizi

 

Green Drop Award | Green Cross Italia
BUGONIA di Yorgos Lanthimos, ex aequo SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi

 

The Impact Golden Globes Prize for Documentary presented by Artemis Rising Foundation | Artemis Rising con il supporto di Think-Impact Production
Vincitore : REMAKE di Ross McElwee

 

Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue | International Interchurch Film Organisation
Vincitore: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi

 

Premio Lanterna Magica | Associazione Nazionale C.G.S.
Vincitore: UN ANNO DI SCUOLA di Laura Samani

 

Premio Leoncino d’Oro | Agiscuola/UNICEF
Vincitore:  THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania
Segnalazione Cinema for UNICEF: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

 

Premio Carlo Lizzani | ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici
Vincitore: CONFITEOR – COME SCOPRII CHE NON AVREI FATTO LA RIVOLUZIONE di Bonifacio Angius

 

Premio NETPAC | Netpac – Network for the Promotion of Asia Pacific Cinema
HIJRA (THE IVY) di Shahad Ameen

 

NUOVOIMAIE TALENT AWARD – PREMIO FABIO SARTOR | NUOVOIMAIE – (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani
Migliori attori esordienti: GIACOMO COVI, PIETRO GIUSTOLISI e SAMUEL VOLTURNO per Un anno di scuola di Laura Samani

 

Premio Francesco Pasinetti | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
Vincitore: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino
Miglior attrice: VALERIA BRUNI TEDESCHI per Duse di Pietro Marcello
Miglior attore: TONI SERVILLO per La Grazia di Paolo Sorrentino
Premio speciale Pasinetti: ANNA FERZETTI per La Grazia di Paolo Sorrentino

 

Premio La Pellicola d’Oro | Associazione Culturale S.A.S.
Miglior Direttore di produzione:  ELDA BALDI per il film La Grazia di Paolo Sorrentino
Miglior Attrezzista di Scena: MICHAEL CERACCHINI per il film Duse di Pietro Marcello
Miglior Capo Elettricista: DIANA MARIA HERNANDEZ GIRALO per il film Elisa di Leonardo Di Costanzo

 

Queer Lion Award | Associazione Queer Lion
Miglior Film con Tematiche Omosessuali e Queer Culture: EN EL CAMINO di David Pablos

 

Premio RB Casting | RB Casting
TIZIANO MENICHELLI per Il Maestro di Andrea Di Stefano

 

Gran Premio Settimana Internazionale della Critica | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: STRAIGHT CIRCLE di Oscar Hudson

 

Premio del Pubblico | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: ISH di Imran Perretta

 

Premio Luciano Sovena al miglior produttore indipendente | Settimana Internazionale della critica
Vincitore: AGON di Giulio Bertelli

 

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: WAKING HOURS di Federico Cammarata e Filippo Foscarini

 

Premio al miglior cortometraggio SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: MARINA di Paoli De Luca

 

Premio alla miglior regia SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica
FESTA IN FAMIGLIA di Nadir Taji

 

Premio al miglior contributo tecnico SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: MARINA di Paoli De Luca

 

Premio SIGNIS | SIGNIS International (World Catholic Association for Communication)
Vincitore: ELISA di Leonardo Di Costanzo

 

Premio di critica sociale “Sorriso Diverso Venezia Award” | Dream On SRL
Miglior film italiano: ELISA di Leonardo Di Costanzo
Miglior film straniero: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

 

Premio Soundtrack Stars | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e Free Event
Migliore colonna sonora: DUSE per le musiche di Fabrizio Elvetico, Marco Messina e Sacha Ricci

 

Premio UNIMED | UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo
Vincitore premio per la diversità culturale: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

Eventi collaterali

Premio Pietro Bianchi | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
Vincitore: ANTONIO CAPUANO

 

Premio Robert Bresson | Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo
Vincitore: STÉPHANE BRIZÉ

 

Premio Kineo | Associazione Culturale Kinéo
Vincitore: VARI

***

FOTO: ©Alessandra Tarantino/Invision/AP

