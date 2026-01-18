“Valor sentimental”, al Truffaut, a Bescanó, Malgrat, Torroella de Montgrí, Andorra, Perpinyà i a Barcelona, València, Palma…

Valor sentimental, de Joachim Trier, va guanyar 8 (vuit!) premis EFA del Cinema Europeu (Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Actriu –Renate Reinsve-, Millor Actor –Stellan Skarsgård-, Millor Guió i Millor Música), dijous que ve (22 de gener) segurament arreplegarà un munt de nominacions als Oscar, recordem que ja obtenir 8 nominacions als Globus d’Or -de les quals en resultà triomfant Stellan Skarsgård , com a Millor Actor-, sense oblidar (sobretot) que el maig ja va guanyar el Grand Prix del Festival de Canes, guardó amb què va començar l’extraordinari reguitzell de premis i nominacions pertot arreu.
Podem veure Valor sentimental, ara mateix: en VOSC, a l’Espai Texas i, en VOSE: al Cinema Truffaut (Girona), Renoir Floridablanca (Barcelona), Verdi (Barcelona), Cines Babel (València), Cine Ciutat (Palma). I, en VOSF, el dijous 22 de gener, al Cinema Castillet (Perpinyà), al marc del Festival Télérama.
El dimarts, 13 de gener, la van fer al Cineclub de les Valls, d’Andorra, i ahir mateix, 16 de gener, el Cineclub Torroellenc, de Torroella de Montgrí, la va projectar (i avui diumenge, ja com a Cinema Montgrí, la fan en VE). Divendres, 23 de gener, al CinemaclubBescanó, de Bescanó. Divendres, 6 de març, al Cineclub Garbí, de Malgrat.
De ben segur, divendres, 23 de gener, hi haurà altres cines que la reposaran, fins i tot en VE, ja que, amb això dels premis i nominacions, els exhibidors solen comptar-hi, per a treure públic. Això, al mercat espanyol, que, al francès, ves que no ho facin dimecres 21 de gener. I, al mercat italià (ja preveient la mà de premis que arreplegaria la pel·lícula) n’han endarrerit l’estrena fins el dijous 22 de gener, de la mà de la distribuïdora Lucky Red.
De Joachim TRIER, Sentimental Value – Valor sentimental – Valeur sentimentale – Affeksjonsverdi.
Producció: França, Noruega, Alemanya, Suècia, Dinamarca. Any: 2025. Durada: 2h15. Versió original: en
Sinopsi: Quan la seva mare mor, la Nora i l’Agnès veuen com el pare, en Gustav, reapareix a les seves vides. Havent estat un reconegut director de cinema, ha escrit un guió del qual li agradaria que la Nora, actriu, en fes el paper principal, però aquesta s’hi nega categòricament. Durant una retrospectiva que li dedica un festival francès, en Gustav coneix una jove estrella de Hollywood que, aclaparada per una de les seves pel·lícules, li expressa el desig de treballar amb ell. Li ofereix el paper escrit inicialment per a la Nora, veient-ho com una oportunitat inesperada per rellançar la seva carrera. Filmar a Noruega es converteix en una oportunitat per a en Gustav d’enfrontar-se als seus dimonis i li dóna una darrera oportunitat de retrobar-se amb les seves filles. Tràilers: VOSE, VOSF, VI.
Amb: Renate Reinsve (Nora Borg), Inga Ibsdotter Lilleaas (Agnes Borg Pettersen), Stellan Skarsgård (Gustav Borg), Elle Fanning (Rachel Kemp), Cory Michael Smith, Catherine Cohen (Nicky), Bjørn Alexander (Stian), Pia Borgli (Thea), Jonas Jacobsen (Anders).
Recull d’articles sobre el film: Altres veus.
FOTO DE L’APUNT: celebració del triomf per part de la distribuïdora Elastica
