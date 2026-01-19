Vaig a cegues: espero que us segueixi interessant aquest blog de cinema!

Hola!
Des de fa dies, no puc saber si seguiu gaire aquest blog, Club 7 Cinema, perquè em sembla que les dades estadístiques de ‘Google Analytics’ han deixat de ser del tot fiables.
Fins fa ben poc, ‘Google Analytics’ em permetia fer-me una idea de quines pel·lícules us interessaven més, o, per ser més exacte, quins apunts dels que havia editat us mereixien més atenció. Com és natural (i així ha estat, durant anys!), quants més espectadors ha tingut un film, més visualitzacions quedaven registrades dels articles que hi havia dedicat. Francament i modestament, n’estic ben satisfet. Certament, tant dels que han superat o vorejat el miler de visualitzacions (Anatomia d’una caiguda, Perfect Days, Casa en flames…), com dels han rebut visites no tan nombroses, especialment aquells que m’han dut a reafirmar-me en l’encert d’haver-los publicat. També m’he endut no poques sorpreses, amb casos, com el de Montserrat, Integral 107, que, al cap de mesos d’haver-lo penjat, ha tingut un seguiment molt i molt gran. O el que passa amb l’apartat de curtmetratges, que, tot i que només hi dedico atenció de tant en tant, va captant l’atenció, de ben segur de cinèfils interessats en aquest format. Etcètera, etcètera…
Aquest és tanmateix un blog personal, dedicat al cinema i, si m’ho permeteu dir, amb vocació de servei públic, cultural i de catalanitat, però que el faig amb plaer. M’ho passo molt bé editant-ne els apunts, mirant de millorar-los, d’optimitzar-ne els aspectes visuals i comunicatius, reorganitzant-lo contínuament, etc. M’apassiona recollir informació sobre les pel·lícules i transmetre-la. M’és una boníssima eina per a llegir les crítiques i els articles que els altres en publiquen i m’agrada molt, però molt, fer-ne resums. I és clar, dels films que vaig veient, em permet reflexionar-hi, abocar-hi el que en penso, el que n’he sentit, experimentat, viscut, tot veient-los. El mateix em passa quan tinc alguna inquietud, algun tema sobre el que en vull dir la meva: m’és un mitjà d’expressió ben preuat!
A la segona quinzena de desembre, aprofitant el temps que em proporcionaven les dates nadalenques, vaig començar a fer tot de retocs al Club 7 Cinema, reintroduint-hi de manera sistemàtica les fitxes de les pel·lícules que s’estrenen o que veig, convertint-les també en reflex de l’exhibició d’aquests títols a casa nostra, encetant-hi una atenció (la que pugui) als perfils dels corresponents autors cinematogràfics i intentant singularitzar-hi la importància de les entrevistes que se’n publiquin. I encara tinc més idees a implementar-hi. Procuraré seguir d’alguna manera els festivals importants, tot i que he de canviar-ne el tractament que en feia habitualment, etc. I, segons el ‘Google Analytics’, de seguida aquests retocs van ser prou ben seguits (de manera destacada l’apunt Senyores i senyors: en Jim Jarmusch!, al qual havia dedicat moltíssimes hores, redactant-lo, en un exercici extraordinàriament plaent, anant repassant una part de la meva -i crec que compartida- memòria cinèfila). Però l’eina informàtica, de sobte, va començar a anar malament (diria jo, vaja!).
Sí, tot primer, em vaig trobar en baixades sobtades de seguiment del bloc, eren puntuals, inexplicables perquè jo l’anava mantenint connectat a l’actualitat que sempre havia interessat. I, certament, feia una operació de “recàrrega” del codi que vincula el blog amb el ‘Google Analytics’ i, en cosa d’hores, les xifres estadístiques retrobaven el bon nivell a què estava acostumat. Fins que, deu fer una setmana, ni així res no reviscola.
Potser sí que, de cop i volta, Club 7 Cinema ha deixat d’interessar-vos; però… a tothom? I el ressò habitual dels apunts a la xarxa? No vull pecar de pretensiós, però em sembla, sincerament, que no pot ser i en dono la culpa a l’esmentada eina informàtica; oimés quan, ara ja apareix el “no hi ha dades disponibles”…
La situació no m’agrada, perquè també m’abelleix molt la comunicació i el servei; però, havent-hi rumiat molt, he decidit seguir mantenint ben viu el blog, dedicar-m’hi tant o més del que ho feia, xalant-hi (com suposo que ja haureu pogut comprovar, si tanmateix continueu visitant-lo). I espero que sí, que us segueixi interessant.
